تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق النسخة التجريبية الثانية من أندرويد 17.. المزايا والهواتف المؤهلة

أندرويد 17
أندرويد 17
شيماء عبد المنعم

بعد أسبوعين فقط من إطلاق النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 17، كشفت شركة جوجل Google، عن النسخة التجريبية الثانية التي تجلب مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة، أبرزها ميزة “الفقاعات العائمة”، إلى جانب أداة اختيار جهات الاتصال بصلاحيات محدودة، وواجهة EyeDropper جديدة، وتحسينات في الاتصال والتكامل بين الأجهزة.

ما الجديد في أندرويد 17 بيتا 2؟

1. ميزة “الفقاعات العائمة” تسهل تعدد المهام: تعد الميزة الأبرز في إصدار أندرويد 17 الجديد هي “الفقاعات العائمة”، التي تتيح تحويل أي تطبيق إلى فقاعة عائمة فوق الشاشة.

تمنح هذه الخاصية المستخدمين قدرة أكبر على تعدد المهام، حيث يمكن تشغيل عدة تطبيقات في نوافذ عائمة دون مغادرة التطبيق الأساسي بملء الشاشة.

لاستخدام الميزة، يكفي الضغط مطولا على أيقونة التطبيق واختيار خيار “الفقاعات العائمة”، ليتم فتحه في نافذة عائمة يمكن تصغيرها إلى دائرة صغيرة تبقى في أعلى الشاشة، وعلى الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، يتوفر شريط مخصص في شريط المهام لتنظيم الفقاعات وتثبيتها.

ميزة “الفقاعات العائمة”

2. عودة شريط البحث في Pixel Launcher: أعادت النسخة التجريبية الثانية تصميم شريط البحث في Pixel Launcher بعد أن أزالت النسخة الأولى الإطار الدائري حوله واعتمدت لونا مستمدا من خلفية المستخدم، في النسخة التجريبية الثانية عاد الإطار الدائري مجددا، مع ظهور أيقونة “وضع الذكاء الاصطناعي” داخل الدائرة في نهاية شريط البحث.

3. إعادة تصميم مؤشرات الخصوصية: شهدت مؤشرات الخصوصية تحسينات طفيفة في التصميم، في السابق، كانت تظهر رموز الكاميرا والميكروفون والموقع داخل إطار أخضر بشكل كبسولة في أعلى يمين الشاشة عند استخدامها. أما الآن، فباتت تظهر داخل دوائر منفصلة، مع تغيير لون مؤشر الموقع إلى الأزرق بدلا من الأخضر.

مؤشرات الخصوصية

تحسينات صغيرة لكنها مهمة

- مربع “Satellite” في الإعدادات السريعة: تمت إضافة خيار جديد يعرض حالة الاتصال بالأقمار الصناعية مباشرة من لوحة الإعدادات السريعة.

- أداة اختيار جهات الاتصال على مستوى النظام: تتيح منح التطبيقات صلاحية مؤقتة لقراءة حقول محددة فقط من بيانات الاتصال، مع إمكانية الاختيار بين الملف الشخصي الشخصي أو الخاص بالعمل.

- واجهة EyeDropper جديدة: توفر API على مستوى النظام تسمح للتطبيقات باختيار لون من أي بكسل على الشاشة دون الحاجة إلى أذونات حساسة لتسجيل الشاشة.

- قائمة “Accounts and backup” جديدة: تم دمج واستبدال القوائم السابقة المتعلقة بالنسخ الاحتياطي وكلمات المرور بحل موحد داخل الإعدادات.

- حماية رسائل SMS وOTP: سيتم تأخير تسليم رسائل رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) لمدة ثلاث ساعات في التطبيقات غير المخصصة لاستقبال الرسائل، باستثناء تطبيق الرسائل الافتراضي وتطبيقات المساعد والتطبيقات المرتبطة بالأجهزة المتصلة.

أندرويد 17

الأجهزة المؤهلة للتحديث

يتوفر النسخة التجريبية الثانية من أندرويد 17 حاليا لأجهزة جوجل Pixel التالية:

Pixel 10، Pixel 10 Pro، Pixel 10 Pro XL، Pixel 10 Pro Fold

Pixel 9، Pixel 9 Pro، Pixel 9 Pro XL، Pixel 9 Pro Fold، Pixel 9a

Pixel 8، Pixel 8 Pro، Pixel 8a

Pixel 7، Pixel 7 Pro، Pixel 7a

Pixel 6، Pixel 6 Pro، Pixel 6a

Pixel Fold

Pixel Tablet

ويجري طرح التحديث تدريجيا لأجهزة Pixel فقط في الوقت الحالي، ووفقا للجدول الزمني الرسمي، من المتوقع أن يدخل أندرويد 17 مرحلة استقرار المنصة الشهر المقبل، على أن يتم إطلاق النسخة المستقرة خلال الربع الثالث من عام 2026.

أندرويد 17 Android 17 Beta 2 أندرويد 17 بيتا 2 جوجل أندرويد 17 الجديد

