قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح استثنائي لمعبر رفح.. استعدادات مكثفة لإدخال مساعدات رمضان إلى غزة
الرئيس السيسي: ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق
تكليفات رئاسية وخطط استثمارية.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد
آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بمباراة ليفربول ونوتنجهام
عاجل| شهيدان برصاص مُسيّرات إسرائيلية في خان يونس
الأرصاد: طقس اليوم السبت دافئ نهارًا بارد ليلًا.. وهذه درجات الحرارة بالمحافظات
إصدار شهادة وفاة درة وهي على قيد الحياة فى إثبات نسب
انتهاكات إسرائيلية جديدة في لبنان.. غارات تستهدف البقاع وبعلبك| تفاصيل
الخارجية الأردنية: تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل ضد مواقف ترامب
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 21-2-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل سبقتها منذ سنوات.. أندرويد 17 يضيف ميزات طالما استخدمها مستخدمو آيفون

أندرويد 17
أندرويد 17
شيماء عبد المنعم

تتقدم عملية تطوير نظام أندرويد 17 بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، إذ تم إطلاق النسخة التجريبية الأولى مباشرة، دون المرور بمراحل معاينة للمطورين. 

وعلى الرغم من ذلك، فإن قائمة التغييرات الحالية لا تتضمن ترقيات كبيرة، مما قد يخيب آمال البعض، إلا أن الأخبار الجيدة تشير إلى وجود العديد من المزايا الجديدة في أندرويد 17 قيد التطوير والتي من المتوقع أن تصل خلال هذا العام، من بينها ميزتان طالما استخدمها مستخدمو آبل منذ سنوات.

1. قفل التطبيقات الأصلي أخيرا:

قد تقدم شركة جوجل ميزة قفل التطبيقات المدمج في أندرويد 17، على الرغم من أن هذا لم يؤكد رسميا بعد، إلا أن بعض الأدلة ظهرت ضمن حزمة إطار عمل النظام.

حاليا، يضطر مستخدمو هواتف Pixel للاعتماد على تطبيقات طرف ثالث لقفل التطبيقات، وهو ما يمثل مصدر قلق أمني، بينما توفر هواتف Pixel مساحة خاصة (Private Space) لتأمين بعض التطبيقات، إلا أنها تعمل بطريقة مختلفة عن قفل التطبيقات التقليدي، إذ تخلق ملف مستخدم منفصل لتشغيل التطبيقات، وهو مناسب للتطبيقات النادرة الاستخدام، لكنه مزعج للتطبيقات اليومية.

قدمت شركة آبل دعما لقفل التطبيقات الأصلي منذ نظام iOS 18 في 2024، كما دمجت كبرى شركات أندرويد مثل سامسونج وشاومي وأوبو وفيفو ووان بلس، هذه الميزة في واجهاتها المخصصة، ومع ذلك، تظل الميزة المدمجة مباشرة في نظام أندرويد الخيار الأمثل، خاصة لمستخدمي هواتف Pixel.

قفل التطبيقات

2. الحافظة العالمية لنسخ ولصق سلس:

يوفر أندرويد ميزة الحافظة المدمجة لتخزين ما تم نسخه، لكن المحتوى لا يتم مزامنته بين أجهزة أندرويد المختلفة، مما يعني أنك لا تستطيع لصق المحتوى المنسوخ من الهاتف على جهاز آخر مثل هاتف آخر أو حاسوب أو جهاز لوحي.

من المتوقع أن تغير ميزة الحافظة العالمية (Universal Clipboard) هذا الواقع في أندرويد 17، وقد ظهرت هذه الميزة في نسخ البيتا في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن تأتي كجزء من أندرويد 17، بحيث تعمل بطريقة مشابهة للحافظة العالمية على أجهزة آبل، التي تسمح بنسخ النصوص أو الوسائط على جهاز واحد ولصقها مباشرة على جهاز آخر.

أندرويد 17

تعد ميزة قفل التطبيقات الأصلي والحافظة العالمية من أهم المزايا التي ينتظرها مستخدمو أندرويد في الإصدار القادم، الأولى لتعزيز الأمان، والثانية لتقوية تجربة التنقل بين الأجهزة ضمن النظام البيئي لأندرويد.

يبدو أن شركة جوجل تتبع نمط إطلاق العام الماضي، حيث يركز الإصدار الأولي على المطورين لتهيئة الأساس للترقيات الكبيرة والمزايا الجديدة في تحديث Android 17 QPR1، المتوقع صدوره في أغسطس أو سبتمبر 2026، بالتزامن مع إطلاق هاتف Pixel 11.

أندرويد 17 مزايا أندرويد 17 ميزات Android 17 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم السبت 21-2-2026

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بيطري الغربية:تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية على مستوى المحافظة

المتهمين

خنافة تكاتك.. القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الدقهلية

حملات رقابية بالغربية

ضبط 500 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك في حملات تموينية بالغربية

بالصور

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

سينا.. عرض أغلى سيارة لوتس في العالم للبيع بمزاد علني

لوتس سينا
لوتس سينا
لوتس سينا

ما هي ظاهرة "تعفن الإطارات"؟ وكيف تحمي سيارتك

تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات
تعفن إطارات السيارات

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد