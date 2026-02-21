آبل سبقتها منذ سنوات.. أندرويد 17 يضيف ميزات طالما استخدمها مستخدمو آيفون

تتقدم عملية تطوير نظام أندرويد 17 بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، إذ تم إطلاق النسخة التجريبية الأولى مباشرة، دون المرور بمراحل معاينة للمطورين.

وعلى الرغم من ذلك، فإن قائمة التغييرات الحالية لا تتضمن ترقيات كبيرة، مما قد يخيب آمال البعض، إلا أن الأخبار الجيدة تشير إلى وجود العديد من المزايا الجديدة في أندرويد 17 قيد التطوير والتي من المتوقع أن تصل خلال هذا العام، من بينها ميزتان طالما استخدمها مستخدمو آبل منذ سنوات.

1. قفل التطبيقات الأصلي أخيرا:

قد تقدم شركة جوجل ميزة قفل التطبيقات المدمج في أندرويد 17، على الرغم من أن هذا لم يؤكد رسميا بعد، إلا أن بعض الأدلة ظهرت ضمن حزمة إطار عمل النظام.

حاليا، يضطر مستخدمو هواتف Pixel للاعتماد على تطبيقات طرف ثالث لقفل التطبيقات، وهو ما يمثل مصدر قلق أمني، بينما توفر هواتف Pixel مساحة خاصة (Private Space) لتأمين بعض التطبيقات، إلا أنها تعمل بطريقة مختلفة عن قفل التطبيقات التقليدي، إذ تخلق ملف مستخدم منفصل لتشغيل التطبيقات، وهو مناسب للتطبيقات النادرة الاستخدام، لكنه مزعج للتطبيقات اليومية.

قدمت شركة آبل دعما لقفل التطبيقات الأصلي منذ نظام iOS 18 في 2024، كما دمجت كبرى شركات أندرويد مثل سامسونج وشاومي وأوبو وفيفو ووان بلس، هذه الميزة في واجهاتها المخصصة، ومع ذلك، تظل الميزة المدمجة مباشرة في نظام أندرويد الخيار الأمثل، خاصة لمستخدمي هواتف Pixel.

قفل التطبيقات

2. الحافظة العالمية لنسخ ولصق سلس:

يوفر أندرويد ميزة الحافظة المدمجة لتخزين ما تم نسخه، لكن المحتوى لا يتم مزامنته بين أجهزة أندرويد المختلفة، مما يعني أنك لا تستطيع لصق المحتوى المنسوخ من الهاتف على جهاز آخر مثل هاتف آخر أو حاسوب أو جهاز لوحي.

من المتوقع أن تغير ميزة الحافظة العالمية (Universal Clipboard) هذا الواقع في أندرويد 17، وقد ظهرت هذه الميزة في نسخ البيتا في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن تأتي كجزء من أندرويد 17، بحيث تعمل بطريقة مشابهة للحافظة العالمية على أجهزة آبل، التي تسمح بنسخ النصوص أو الوسائط على جهاز واحد ولصقها مباشرة على جهاز آخر.

أندرويد 17

تعد ميزة قفل التطبيقات الأصلي والحافظة العالمية من أهم المزايا التي ينتظرها مستخدمو أندرويد في الإصدار القادم، الأولى لتعزيز الأمان، والثانية لتقوية تجربة التنقل بين الأجهزة ضمن النظام البيئي لأندرويد.

يبدو أن شركة جوجل تتبع نمط إطلاق العام الماضي، حيث يركز الإصدار الأولي على المطورين لتهيئة الأساس للترقيات الكبيرة والمزايا الجديدة في تحديث Android 17 QPR1، المتوقع صدوره في أغسطس أو سبتمبر 2026، بالتزامن مع إطلاق هاتف Pixel 11.