عبادة عظيمة.. حسام موافي: الصيام يحمل فوائد صحية كبيرة لجسم الإنسان
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخار جية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
حسام موافي: عسل النحل لا يعتبر علاج وشفاء لمريض السكر
ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة
خلافات على ركن سيارة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بقنا
موعد الإفطار اليوم.. مواقيت الصلاة بجميع المحافظات
ترامب: كان لي دور حاسم في وصول أحمد الشرع إلى رئاسة سوريا
الحكومة تؤكد ضرورة تحصيل وضمان انتظام سداد إيجار وحدات بديل العشوائيات
القبض على 3 طلاب تعدوا على معلمة بالسب أمام المدرسة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنوك
بعد أربعة انتصارات متتالية.. السيتي يسعى لمواصلة نتائجه المثالية في مواجهة نيوكاسل الليلة
مصر تشارك في معرضين سياحيين دوليين في المجر وصربيا وتفوز بجائزة دولية
رياضة

مرموش يطارد انجازا جديدا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

منتصر الرفاعي

يسعى مانشستر سيتي، الذي يضم في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، لتوجيه ضربة جديدة إلى أرسنال عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عمر مرموش أمام ضحيته المفضلة

يحتفظ عمر مرموش بذكريات رائعة أمام نيوكاسل، بعد أن سجل 5 أهداف في 3 مباريات مختلفة بقميص مانشستر سيتي منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني. 

ويأمل مرموش في مواصلة تألقه أمام نيوكاسل وتعزيز رقمه القياسي ضد هذا الفريق، الذي يعد الأكثر استقبالًا للأهداف منه طوال مسيرته الأوروبية.

نيوكاسل يسعى للثأر

يدخل نيوكاسل اللقاء بهدف الثأر بعد خسارته الموجعة 5-1 أمام مانشستر سيتي في مجموع مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مطلع الشهر الجاري وتتجدد المنافسة بين الفريقين في كأس إنجلترا خلال مارس المقبل، ما يزيد من حدة التحدي في المباراة.

سباق الألقاب ومواجهة صعبة

يعيش موسم 2025-2026 أجواء استثنائية، إذ ينافس مانشستر سيتي وأرسنال على حلم الرباعية التاريخية بعد تأهلهما لنهائي كأس الرابطة واستمرارهما في سباق كأس الاتحاد الإنجليزي ما يجعل كل نقطة في الدوري ذات قيمة كبيرة.

وتاريخيًا، تبدو مهمة نيوكاسل على ملعب الاتحاد صعبة للغاية إذ لم يحقق أي فوز خلال آخر 20 زيارة له في الدوري محققًا تعادلان و18 هزيمة مما يعكس سيطرة مانشستر سيتي على أرضه.

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

من دولة التلاوة لمحراب الحسين.. خالد عطية: نعمة وفضل من الله

من دولة التلاوة لمحراب الحسين.. خالد عطية: نعمة وفضل من الله

هل يفطر المسافر بتوقيت البلد التي سافر إليها أم بلده

هل يفطر المسافر بتوقيت البلد التي سافر إليها أم بلده؟.. الإفتاء تجيب

افطار الحامل

حكم إفطار الحامل والمرضع وكيف تقضي ما عليها.. الأزهر يوضح

«على قد الحب» يواصل تصدر الترند في الحلقة الثالثة وسط إشادة الجمهور

ضبط وتشميع مركز طبي خاص غير مرخص لعلاج الإدمان بالزقازيق بداخله 21 حالة

هنفطر ايه النهاردة.. فراخ مشوية ومحشية بالخضار ومكرونة بشاميل وزلابية

حملات مكبرة لضبط التوك توك المخالف في الشرقية

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

