مرموش يطارد انجازا جديدا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يسعى مانشستر سيتي، الذي يضم في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، لتوجيه ضربة جديدة إلى أرسنال عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عمر مرموش أمام ضحيته المفضلة

يحتفظ عمر مرموش بذكريات رائعة أمام نيوكاسل، بعد أن سجل 5 أهداف في 3 مباريات مختلفة بقميص مانشستر سيتي منذ انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويأمل مرموش في مواصلة تألقه أمام نيوكاسل وتعزيز رقمه القياسي ضد هذا الفريق، الذي يعد الأكثر استقبالًا للأهداف منه طوال مسيرته الأوروبية.

نيوكاسل يسعى للثأر

يدخل نيوكاسل اللقاء بهدف الثأر بعد خسارته الموجعة 5-1 أمام مانشستر سيتي في مجموع مباراتي نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مطلع الشهر الجاري وتتجدد المنافسة بين الفريقين في كأس إنجلترا خلال مارس المقبل، ما يزيد من حدة التحدي في المباراة.

سباق الألقاب ومواجهة صعبة

يعيش موسم 2025-2026 أجواء استثنائية، إذ ينافس مانشستر سيتي وأرسنال على حلم الرباعية التاريخية بعد تأهلهما لنهائي كأس الرابطة واستمرارهما في سباق كأس الاتحاد الإنجليزي ما يجعل كل نقطة في الدوري ذات قيمة كبيرة.

وتاريخيًا، تبدو مهمة نيوكاسل على ملعب الاتحاد صعبة للغاية إذ لم يحقق أي فوز خلال آخر 20 زيارة له في الدوري محققًا تعادلان و18 هزيمة مما يعكس سيطرة مانشستر سيتي على أرضه.