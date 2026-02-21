آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

ارتفعت معدلات البحث والتساؤلات عبر محركات البحث في جوجل او عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن آخر موعد لصرف منحة التموين الـ 400 جنيه، بعدما أعلنت وزارة التموين تفاصيل صرف تلك المنحة التموينية الإضافية بقيمة 400 جنيه شهريًا، والتي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، مؤكدة أن الصرف يتم تلقائيًا دون أي إجراءات من المواطن.

قيمة منحة التموين ومدة الصرف

أكدت وزارة التموين، أن الدعم يُضاف تلقائيًا على البطاقة التموينية المستحقة، ويُصرف مع المقررات التموينية المعتادة.

قيمة المنحة: 400 جنيه شهريًا.

مدة الصرف: شهران فقط.

أشهر الصرف: مارس وأبريل.

من هم المستحقون للصرف؟

أوضحت وزارة التموين، أن المواطن المستحق تصله رسالة نصية (SMS) على الهاتف المحمول المسجل، بالتوازي مع رسالة بون صرف الخبز، توضح أحقية البطاقة في الحصول على المنحة الإضافية.

ـ لا حاجة لتقديم طلب

ـ لا توجد أوراق أو تظلمات

ـ الصرف يتم مباشرة من خلال بطاقة التموين

آخر موعد لصرف منحة التموين 400 جنيه

شدد البيان الرسمي الصادر عن وزارة التموين، على أن شهر أبريل المقبل هو آخر موعد لصرف منحة التموين، حيث يقتصر الدعم الإضافي الحالي على شهرين فقط، ولن يتم مد فترة الصرف بعد هذا الموعد ضمن القرار القائم.

ماذا لو لم تصل رسالة الاستحقاق؟

أوضحت وزارة التموين، أنه في حال عدم وصول رسالة نصية أو ظهور تنبيه على بون صرف الخبز، فهذا يعني أن البطاقة غير مدرجة ضمن المستحقين في هذه المرحلة، مع التأكيد على أن قواعد الاستحقاق تخضع لمعايير محددة تراعي مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة.

نصيحة مهمة من وزارة التموين

ناشدت الوزارة المواطنين بضرورة:

ـ متابعة بون صرف الخبز جيدًا

ـ التأكد من قراءة أي رسائل نصية واردة

ـ تحديث رقم الهاتف المسجل على البطاقة التموينية حال وجود خطأ.

خطوات الحصول على منحة التموين الإضافية

1ـ انتظار رسالة نصية (SMS) تؤكد الاستحقاق، حيث ترسل الوزارة إشعارًا للمواطن المستحق بالتزامن مع بون صرف الخبز.

2ـ التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد التأكد من وصول الرسالة.

3ـ صرف قيمة المنحة في صورة سلع من القائمة المخصصة للدعم الإضافي، وفق احتياجات الأسرة.

أماكن صرف المنحة

يتم الصرف من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية، منافذ كاري أون، منافذ جمعيتي، بدالي التموين.

السلع المتاحة ضمن المنحة

أتاحت الوزارة عددًا من السلع الأساسية التي يمكن صرفها من قيمة الدعم، من بينها:

- سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو (حتى 4 كيلو)

- أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو (حتى 3 كيلو)

- زيت 700 مللي بسعر 48 جنيهًا أو 800 مللي بسعر 54 جنيهًا (حتى 3 عبوات)

- مكرونة 350 جرم بسعر 8.5 جنيه للعبوة (حتى 6 عبوات)

وأكدت الوزارة أن للمواطن حرية اختيار السلع من قائمة المنحة بالسعر الحر، بما يتناسب مع احتياجاته، مشددة على أن الدعم يقتصر على البطاقات التي يصلها إخطار رسمي بالاستحقاق.