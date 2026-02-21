قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الأسبوع| انخفاض في درجات الحرارة وأمطار على هذه المناطق
لحظة غفلة.. طفل ينهي حياة والدته في مأساة تهز القلوب بسوهاج
عبد العزيز عبد الشافي : الخطيب أخويا وأمي كانت دايما تدعي لنا
قوات الإحتلال تصادر أراضٍ زراعية وتسرق مواشي وتطلق النار على المدنيين في سوريا
سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول
الرئاسة: تحويلات المصريين بالخارج الأعلى في تاريخ مصر وارتفاع إيرادات السياحة
مفترشًا الأرض.. الشيخ حسن عبد النبي يراجع فيديوهات مسابقة دولة التلاوة.. صور
الذهب يرتفع مساء اليوم 21-2-2026 في السعودية..تفاصيل
الصومال تعلن مقتل 3 من قيادات حركة الشباب المتورطين في تمويل الأعمال الإرهابية
موعد أذان المغرب ثالث أيام رمضان.. ردد دعاء الإفطار للصائم
مصر تدين تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب.. الخارجية: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية
ثالث أيام رمضان.. أسعار الذهب الآن في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهدي هميلي: «المطبعة» مسلسل عربي وليس تونسيا فقط

مهدي هميلي
مهدي هميلي

أكد المخرج مهدى هميلي أن مسلسل “المطبعة” بورتريه لعائلة تونسية تنتمي للطبقة الوسطى بعد الثورة، وتدور أحداثه في عام 2024، في هذا السياق الاجتماعي والسياسي المتوتر، حول فشل طبقة السياسة التونسية على المستويين الأخلاقي والاقتصادي، والعنف والفساد اللذين سيطرا على أرواح التونسيين.

وقال مهدي: “المطبعة هو تداخل لثلاث قضايا تؤرقني منذ زمن طويل: العائلة، والذنب، والحرية، ومن خلالها أسعى إلى تصوير وتعريب تعقيد وجود العائلة بلغة سينمائية، دقيقة في الكلام والحركة، والخسارة، التي تسري كخيط خفي في كامل السرد، تهزّ – إن لم تدمّر – حتى أكثر الأوهام عنادًا”. 

وأضاف أنه “مسلسل عن مأساة فردية تنصهر في مأساة جماعية، وبورتريه قاسٍ لمجتمع عاجز عن التحرر من شياطين ماضيه، مجتمع في سقوط حر، بعد سنوات من الثورة، وتدهور الاقتصاد، خاصة نتيجة انهيار القطاع السياحي عقب العمليات الإرهابية، أصبح التونسيون متروكين لمصيرهم، وكل شيء ينزلق نحو الفوضى”.

وتابع: “يكشف هذا السياق ما بعد الثورة إلى أي حدّ استفحل الفساد، وانتشرت الجريمة، وسيطر الظلام على العقول، في هذا العمل الطويل، حيث يصطدم الأبطال بعنف مع عالم قذر ومنحطّ، تمتزج تيارات الحب والكراهية التي تجرفهم وسط عواصف الحياة، دون توقف ولكن هذه العنف لم يكن نهاية لعائلة نجيب، بل على العكس، شكّل خلاصها. ساعدهم على أن يسامحوا أنفسهم، ويتصالحوا مع بعضهم. في النهاية، يختار الأبطال أن يخوضوا معركة أخيرة ضد الشر، وألا يُهزموا أمام الفساد، تصبح العائلة آخر معقل للحماية، ونعود إليها حين ندرك أن المجتمع مريض، وما يتبقى لها في النهاية، هو الحب، ومن خلال هذا الحب، تنتصر”.

وأوضح مهدي: "ورغم التغيير والآمال التي أطلقتها الثورة، إلا أن السياق الاجتماعي لم يتطوّر كثيرًا، والصراع من أجل البقاء، الذي تخوضه الطبقات المسحوقة، هو معركة ضد نظام ترعاه طبقة سياسية ما قبل 25 جويلية، طبقة فاسدة تنهش البلاد، استمرار الإفلات من العقاب يدفع الضحايا للصمت. اخترت أن أواجه "العائلة" في "المطبعة" بهذا النظام، لأكشف زيفه".

وأكد أن المسلسل يتحرك في ذهاب وإياب بين ما هو مرسوم: أخلاق مجتمع، وما هو غير مرسوم: خيارات الفرد. الأب، الأم، والابن، كلهم يتحملون مسئوليات أخلاقية. أمام هذا القدر الاجتماعي، يختار كل واحد منهم مسارًا أخلاقيًا عليه تحمّل تبعاته. من هنا، تنبثق في "المطبعة" بُعدًا تضحيًّا. سؤال الفداء حاضر في كل لحظة.

وذكر أن المسلسل أيضًا هو حكاية عن الحب في مواجهة المرض، والنسيان، الذي يهدد الحب، يتجسّد في مرض الزهايمر الذي تعاني منه الأم التي ترمز للوطن المريض الذي نسي أبنائه.

وأضاف: “إنه إثارة اجتماعية حميمية حول رجل ينحدر نحو الجريمة. هل هو ضحية أم مذنب؟ وحده، في مواجهة الجميع، يذهب إلى أقصى مدى لحماية عائلته”.

وتابع: “قصة هذه العائلة المنهارة هي وسيلتي لغمر المشاهد في عمق الذات التونسية اليوم. أسعى في مقاربتي الإخراجية والعاطفية إلى جمال نقي، تراجيدي. وسأبقى قريبًا من الوجوه والأجساد”.

وأشار إلى أن الديكورات ستكون طبيعية، خامة، متدهورة وجميلة: مدينة تونس حيث تدور الأحداث.

واستطرد: “سأحاول إظهار ما لا يُرى، سأصوّر المنسيين في هذا البلد، الناس البسطاء المكسورين، النساء الوحيدات اللواتي يقاومن للبقاء، والشباب الغاضب الذي لا يجد سوى العنف كآخر خط دفاع ضد مجتمع ساخر”.

وقال: "تلك تونس التي نعتقد أننا نعرفها، التي تبهرنا بشبابها الحرّ وإصلاحاتها الديمقراطية، لكنها تظلّ مجهولة لأن الأماكن التي تطارد "المطبعة" لا تغطّيها الكاميراوات عادة. الفجوة الاجتماعية عميقة، وهذا النظام يسحق كرامة وحرية الفقراء".

“المطبعة” مسلسل ضارب، قاتم في أجوائه الواقعية الشعرية، لكنّه مشعّ بفضل شخصياته، رغم أنه متجذّر في الواقع التونسي والعربي، إلا أنه يطمح إلى مخاطبة جمهور عربي. 

وتدور أحداثه حول نجيب الأب المخلص، والذي يمتلك موهبة الرسم وكتابة الخط، وتعاني زوجته من مرض الزهايمر، ويتعرض ابنه لتجربة قاسية تهدد مستقبله، ما يضطر نجيب للانحراف لإنقاذ عائلته.

المسلسل من تأليف وإخراج مهدي هميلي، وبطولة كل من يونس فارحي وسليم بكار وملكة عويج وسوسن معالج وعبد الحميد بوشناق وغانم الزرلي ومرام بن عزيزة وصابرة العوني وياسمين ديماسي، وإنتاج لدشركة “يول فيلم هاوس”.

ومهدي هميلي واحد من أبرز مخرجي السينما التونسية حاليا، وحصد الكثير من الجوائز في المهرجانات العالمية. 

مهدي هميلي المخرج مهدى هميلي مسلسل المطبعة أعمال مهدي هميلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين

آخر موعد لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين.. التفاصيل الكاملة

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية | تفاصيل

سعر الجنيه الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الست موناليزا

حقيقة وقوع أسرة مسلسل "الست موناليزا" فى خطأ قانوني..تفاصيل

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

800 جنيه على بطاقة التموين.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

أسعار الدواجن

الفراخ الحمراء نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات.. جمال شعبان يكشف مفاجأة عن أضرار الزبادي.. عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

سيرين عبد النور

في عيد ميلادها الـ 49… إطلالات تكشف عن أناقة سيرين عبد النور

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

بالصور

تنقل الجراثيم إلى طعامك.. أخطاء شائعة نرتكبها عند غسيل الصحون

اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام
اخطاء شائعة نرتكيها عند غسل الصحون تنقل الجراثيم للطعام

خضار شهير يقتل الميكروبات ويحمى القولون والبشرة| ضعه على السلطة

ميكروبات
ميكروبات
ميكروبات

من 60–90 دقيقة.. الوقت الأمثل لشرب القهوة بعد الإفطار في رمضان

تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار
تأثير القهوة على الجسم بعد الإفطار

ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة في أبو كبير

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

المزيد