سقوط طالبين نصبا على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى مجال التداول

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرتهم على إستثمارها لهم فى مجال التداول.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام قيام (شخصين) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الترويج عبر مواقع التواصل الإجتماعى بقدرتهما على إستثمار أموال المواطنين فى مجال التداول (أسهم – شركات)، والتحصل منهم على مبالغ مالية عبر وسائل الدفع الإلكترونى، وعقب ذلك يقوما بالتنصل منهم والإستيلاء على المبالغ.

و عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالبان - مقيمان بمحافظة كفر الشيخ) وعُثر بحوزتهما على (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"– وإحتوائهما على عدد 4 محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامهما بإرتكاب (16) واقعة نصب بذات الأسلوب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





