الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

الطفل محمد
الطفل محمد
إبراهيم الهواري

على مدار الساعات الماضية أثارت قضية الطفل الصغير محمد ووالدة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ،وانتشرت الأقاويل حول تعرض الطفل الصغير إلى بتر ساقه نتيجة تلقيه طلقات خرطوش من مسافة قريبة ..وننشر حقيقة الواقعة والتفاصيل الكاملة .

حقيقة بتر ساق الطفل محمد

نفى محمد مرسى عم الطفل محمد أحمد مرسي المصاب بطلق خرطوش فى القليوبية ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بتر قدم الطفل.


وأشار إلى أن الطفل المصاب بطلق خرطوش فى القليوبية لم يحدث له بتر في قدمه كما يردد البعض لكن للأسف حالته ليست جيدة ويتم تحضيره حاليا لدخول العمليات يوم الأحد لإجراء عملية كبيرة بإشراف أكبر أساتذة التجميل، وذلك لأن الخرطوش تم إطلاقه من مسافة قريبة جداً وأصاب قدم الطفل إصابة بالغة قد تؤدي لبتر القدم.

تفاصيل الواقعة 


وكشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية عن ملابسات واقعة إصابة مالك مصنع ونجله الطفل بطلقات خرطوش وجروح قطعية، إثر مشاجرة نشبت بقرية باسوس التابعة لدائرة مركز القناطر الخيرية في القليوبية.

وكان قد تلقى مركز الشرطة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال مالك مصنع سلك ونجله البالغ من العمر 5 سنوات، مصابين برش خرطوش وإصابات متفرقة بالجسم.

خلافات اسرية


وبالفحص وسؤال المجني عليه، اتهم خال زوجته بالاشتراك مع عدد من أنجاله في ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات أسرية قائمة بينهم، تطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها أسلحة نارية وبيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

كما تم ضبط الأسلحة المستخدمة، والتي تضمنت بندقية خرطوش، وفرد خرطوش، وسلاحًا أبيض ، وكذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية طفل واقعة باسوس بتر ساق الطفل محمد واقعة باسوس طفل باسوس

