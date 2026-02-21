النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية

وجَّه المستشار محمد شوقي النائبُ العام بإيفاد تسعين عضوًا من أعضاء النيابة العامة المتميزين من مختلف نيابات الجمهورية، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعددٍ من الدول العربية والأوروبية؛ وذلك للمُشاركة في دوراتٍ تدريبية متخصصة وبرامج لتبادل الخبرات القضائية، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية؛ تقديرًا لعطائهم وجهودهم البارزة في أداء رسالتهم القضائية.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص النيابة العامة على ترسيخ ثقافة التقدير والتحفيز لأعضائها على جهدهم المبذول في سبيل إرساء سيادة القانون، وكذا صقل مهاراتهم الفنية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء النيابة العامة في مختلف ربوع الجمهورية.