الأهلي أم بيراميدز؟ .. آخر تطورات قضية بطل الدوري .. هل ستجيب رابطة الأندية لحكم الرياضية الدولية ؟

يشهد المشهد الكروي المصري في الأيام الحالية مرحلة حاسمة حيث تتجه الأنظار نحو قرار المحكمة الرياضية الدولية المرتقب بشأن دوري الموسم الماضي وهي القضية التي أشعلت الجدل بين الأندية والجماهير على مدار الأشهر الماضية بعد أن توج به الأهلي رسميا وطالب بيراميدز بسحب اللقب واعتباره بطلا للمسابقة .

ومن قلب هذا الملف خرج أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ليؤكد موقف الرابطة الرسمي موضحا أن القرار المرتقب يوم 5 مارس المقبل سيكون الفصل النهائي في النزاع وأن جميع الأطراف ملزمة بالالتزام بما ستسفر عنه المحكمة بعد أن تصدر القرار عن نادي بيراميدز بتصعيد القضية.

دياب شدد على أن الرابطة ليست طرفا في هذا النزاع وأن موقفها دائمًا محايد مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على استقرار البطولة وعدم السماح لأي خلاف قضائي بالتأثير على سير الدوري المصري الممتاز.

وأضاف: "المحكمة الرياضية ستصدر حكمها يوم 5 مارس ونحن سنلتزم بالقرار فور صدوره بشكل رسمي لأن العدالة تحكم هذه الملفات وليس الرأي العام أو أي ضغط إعلامي".

إلغاء الدوري مجرد شائعات

وفي تصريحات حاسمة نفى دياب ما تردد من شائعات حول إمكانية إلغاء بطولة الدوري استعدادا لكأس العالم واصفا الفكرة بأنها غير منطقية على الإطلاق: "ليس هناك عاقل يفكر في إلغاء الدوري في هذا التوقيت خصوصًا بعدما وصلت المسابقة إلى مستوى تنافسي كبير ومتميز".

وأوضح أن الحفاظ على استقرار البطولة أصبح أولوية فهي الأداة الأساسية لتجهيز منتخب مصر للمشاركة العالمية بدلا من المساس بالمسابقة نفسها.

وأضاف: "حتى أثناء جائحة كورونا لم يتم إلغاء الدوري فما بالك اليوم".

التشفير وحضور الجماهير

وفي ملف حساس آخر أكد دياب أن الدوري المصري لا يمكن أن يُشفر موضحا أن البطولة تبث عبر القنوات الوطنية وتوفر إيرادات قوية للأندية من خلال البث الفضائي مشددا على أن أي مساس بهذا الحق غير مقبول.

وأوضح أن الرابطة عملت منذ توليه المسؤولية على إعادة الجماهير للمدرجات مشيرا إلى أن الوضع تغير بشكل واضح بعدما حصلت الأندية على موافقات بحضور 30 ألف مشجع لكل فريق رغم أن بعض الأندية لا تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وهو ما يضع تحديا أمام تنظيم المباريات الكبيرة.

دياب لم ينس الإشادة بالتعاون بين مؤسسات الدولة كافة سواء القوات المسلحة أو وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة مشددا على أن هذا التنسيق هو سبب نجاح عودة الجماهير تدريجيا ما يعكس حرص الرابطة على توفير تجربة حقيقية لمتابعة الكرة المصرية داخل الملاعب.

دمج الأندية الشعبية

وفي ملف تطوير الهياكل الإدارية للأندية أوضح دياب أن الرابطة غير مقتنعة بإقامة الدوري بمشاركة 21 ناديا إلا أن هذا القرار جاء نتيجة ظروف استثنائية وافقت عليها الجمعية العمومية بالإجماع.

وأكد أن الهدف الأساسي هو دمج الأندية الشعبية مع الأندية الاستثمارية لحماية الهوية الجماهيرية وضمان استمراريتها وهو ما وصفه بالمشروع القومي الذي سيُنقذ الكرة المصرية من الأزمات المالية والإدارية.

وأشار دياب إلى أن كرة القدم أصبحت صناعة وأن دفع ملايين في عقود بعض اللاعبين أمر مقبول طالما يقدم اللاعبون الجديد ويحققون البطولات مشيرًا إلى أن الرابطة ستعمل على تقليل عدد الأندية تدريجيا في المستقبل مع الحفاظ على التوازن التنافسي واستقرار الدوري مضيفًا: "الكرة المصرية لم تعد تملك رفاهية إلغاء الهبوط لذلك قمنا بتأجيل الهبوط لموسمين إضافيين لتصحيح أوضاع الأندية".

كأس الرابطة ودعم المنتخب

وفي سياق دعم منتخب مصر شدد دياب على أن الرابطة تولي اهتمامًا كاملًا لتجهيز المنتخب لكأس العالم مع التنسيق الكامل مع المدير الفني حسام حسن وتوفير كافة طلباته لضمان أفضل استعدادات. وأوضح أن بطولة كأس الرابطة " كأس عاصمة مصر" شهدت ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة وتهدف إلى منح الأندية الصغيرة موارد دخل إضافية بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للاعبين الشباب والبدلاء للمشاركة والتطور.

أما عن مشاركة المنتخب الثاني في كأس العرب فأكد دياب أن طلبات حسام حسن مشروعة ومنطقية وأن الرابطة تعمل على توفير كل المتطلبات لضمان الاستفادة القصوى للكرة المصرية مع ضرورة تنظيم المشاركة بشكل واضح ووفق شروط محددة لضمان الاستفادة الفنية من البطولة.

مستقبل الدوري المصري

واختتم أحمد دياب تصريحاته بالإعلان عن أن الرابطة ستكشف خلال شهر أبريل المقبل عن تغيير مسمى بطولة الدوري المصري للموسم القادم ضمن خطة شاملة لتطوير المسابقة وإضفاء هوية جديدة عليها مع الحفاظ على استقرار الأندية والجماهير وضمان استمرار المنافسة القوية لتبقى الكرة المصرية على الطريق الصحيح نحو الاحترافية والتطوير المستدام.