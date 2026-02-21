آخر أعماله موسم حصاد الكاكا.. وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك

نشر محمد سلامة مسؤول شؤون الممثلين فى مسلسل الكينج بطولة الفنان محمد إمام تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليعلن عن وفاة الريجيسير سعيد أرابيسك.

وعلق محمد سلامة قائلا : “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الزميل والأخ سعيد أرابيسك”.

أعمال سعيد أرابيسك الفنية

وقد قدم سعيد أرابيسك عدد من الأعمال الفنية ولعل من أبرزها موسم حصاد الكاكا.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي أكشن، يشارك في بطولته عدد من النجوم، منهم الممثل الإسباني إنريكي أرسي، وعدد من النجوم أبرزهم، محمد ثروت، حمزة العيلي، محمود حافظ، ويزو، الراحل سليمان عيد، وسامي مغاوري، تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.