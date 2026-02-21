الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية

قلّص الدولار الأميركي مكاسبه الأسبوعية بعدما قال الرئيس دونالد ترامب إنه يخطط لرسوم جمركية جديدة على الواردات عقب إبطال المحكمة العليا للتعريفات التي فرضها، ما ألقى بظلال من الغموض على آفاق الاستثمار للعملة الأميركية.

مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري تراجع بنحو 0.2% أمس الجمعة، محققاً مكاسب أسبوعية بأكثر قليلاً من 0.6%، في أكبر مكسب له منذ نوفمبر.

وبينما انتهى الأسبوع على وقع سلبي للدولار، كانت ردود الفعل على تداعيات الحكم القضائي المرتقب منذ فترة طويلة محدودة. وارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف فيما صعدت مؤشرات الأسهم.

المحكمة العليا الأميركية تبطل الرسوم الجمركية وعوامل تدعم صعود الدولار

استقطبت العملة الاحتياطية الرئيسية العالمية طلباً قبل قرار الرسوم، مدعوماً ببيانات أظهرت استمرار تضخم الأسعار عند مستويات مرتفعة، ما قد يعقّد مسار الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض إضافي لأسعار الفائدة، إضافة إلى أن حشد القوات الأميركية في الخليج العربي عزّز الطلب على الملاذات الآمنة.

قال أروب تشاتيرجي، الاستراتيجي لدى "ويلز فارغو" (Wells Fargo): "البيانات الصادرة اليوم لا تغيّر الخلفية الكلية الأساسية المتمثلة في رسوم مرتفعة، وعدم يقين اقتصادي، وقيام الفيدرالي ببعض التخفيضات الوقائية، وبدء البيانات في التحسن فعلياً في الولايات المتحدة".

وأضاف: "هذا يحدّ من نطاق ضعف الدولار". مخاوف بعد قرار بطلان الرسوم الجمركية انخفضت العملة الأميركية عقب قرار المحكمة، إذ أبرز الحكم المخاوف المالية التي ساهمت في تراجع المعنويات تجاه الدولار خلال العام الماضي، كما أثيرت تساؤلات جديدة حول كيفية ردّ الشركاء التجاريين على تحرك دونالد ترمب.