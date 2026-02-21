الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية

أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا تعليقا على تصريحات السفير الأمريكي في إسرئيل مايك هاكابي مع الإعلامي الشهير تاكر كارلسون، والتي تحدث فيها عن سيطرة دولة الاحتلال على مساحات واسعة في الشرق الأوسط.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن إدانتها، لتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل التي قال فيها "إن إسرائيل لديها "حق توراتي" في السيطرة على كامل الشرق الأوسط من النيل إلى الفرات، مدعيا تفسيرات توراتية.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن هذه التصريحات تناقض الحقائق الدينية والتاريخية، والقانون الدولي فضلاً عن تناقضها مع ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برفض ضم الضفة الغربية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وشددت الخارجية الفلسطينية في بيانها، على أن هذه التصريحات الاستفزازية المرفوضة، تمثل دعوة صريحة للاعتداء على سيادة الدول، ودعما للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة والتهجير وتنفيذ مخططات الضم والتوسع العنصري بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما رفضه المجتمع الدولي بأكمله، وأكد أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة وفقاً للقانون الدولي.

ودعت الإدارة الأمريكية، إلى اتخاذ موقف واضح وصريح من تصريحات سفيرها لدى إسرائيل التي تتناقض كلياً مع موقف الرئيس الأمريكي، والتأكيد على المواقف التي أعلنها الرئيس ترمب الخاصة بإحلال السلام في الشرق الأوسط، ووقف الحروب والعنف، ورفض الضم الإسرائيلي للضفة الغربية، الامر الذي لا يساعد في تحقيق رؤية الرئيس ترامب للسلام الدائم للشرق الأوسط.