قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة تشيلسي وبيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ضبط المتهم بإنهاء حياة محام فى أول ليالى رمضان بقنا
5456 فرصة عمل جديدة للشباب.. حد أدنى للأجور وتأمينات اجتماعية وصحية
النائب العام يوفد 90 من أعضاء النيابة لأمريكا وعدد من الدول العربية والأوروبية
صربيا تحث مواطنيها على مغادرة إيران فورا
جارسيا يكشف كواليس انضمامه لبرشلونة وطموحه لحراسة العرين
من الأفضل؟.. عمرو أديب يثير الجدل عن سوسن بدر وعبلة كامل
هل يؤثر ابتلاع ماء المضمضة دون قصد على صحة الصوم.. الإفتاء توضح
سعر الذهب يرتفع وسط تقييم خطة ترامب بعد إبطال الرسوم الجمركية
الجيش الروسي يعلن السيطرة على قرية كابوفكا بمنطقة دونيتسك
محمد إبراهيم: مواجهة الأهلي في رمضان لن تنسى.. ولن أفطر مجددا بسبب مباراة
حدث فى 3 رمضان.. وفاة فاطمة الزهراء والتحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تفاصيل طلب ترامب إنشاء قاعدة عسكرية في غزة

غزة جوع وإبادة
غزة جوع وإبادة
محمد على

قالت ديانا بوتو، المحامية الفلسطينية الكندية: "إنشاء منشأة عسكرية أجنبية على أرض فلسطينية دون موافقة سيادية يُعد عملًا احتلاليًا"، وتساءلت: "من الذي منحهم الإذن لبناء هذه القاعدة العسكرية؟".

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في قطاع غزة لاستضافة قوة دولية مستقبلية تحقق الأمن والاستقرار، وفقًا لسجلات تعاقدية اطلعت عليها صحيفة "الجارديان".

وسيحيط بالمجمع 26 برج مراقبة محصّن تقام فوق مقطورات متنقلة، إضافة إلى ميدان للتدريب على الأسلحة الصغيرة، ومخابئ تحت الأرض، ومستودعات للمعدّات العسكرية، وسياجٌ مدعّم بأسلاك شائكة مزدوجة.

المجمع في منطقة لا توجد بها كثافة سكنية كبيرة في جنوب غزة، وقد أجرت مجموعة محدودة من شركات البناء الدولية، ذات الخبرة في مناطق النزاع، زيارات ميدانية للتحقق من الموقع، وفق مصدر مطلع نقلته الصحيفة البريطانية.

وأفادت التقارير بأن الحكومة الإندونيسية قد عرضت إرسال ما يصل إلى 8,000 جندي، وكان من المقرر أن يشارك رئيس إندونيسيا، إلى جانب أربعة قادة آخرين من جنوب شرق آسيا، في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام بواشنطن يوم الخميس. وعلى الرغم من انضمام أكثر من 20 دولة إلى المجلس، فضلت الغالبية البقاء خارج المشاركة.

ترامب غزة عسكرية ديانا بوتو المحامية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريمة

الداخلية تكشف سبب إطلاق النار على صاحب مصنع ونجله في القليوبية

مسلسل فخر الدلتا

حذف اسم مؤلف فخر الدلتا من تترات المسلسل بعد اتهامات بالتحرش

سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وبيراميدز على حرس الحدود وسيراميكا

الفنانة عبلة كامل

عودة عبلة كامل إلى الشاشة تثير القلوب والجدل.. هل تخفي الفنانة القديرة أزمة صحية؟

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

محمد رمضان

حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

حالة الطقس

توقعات الطقس حتى الأربعاء .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المناطق

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ترشيحاتنا

ألسفن

للمغتربين .. أرخص سيارة زيرو اقتصادية في السعودية

أبل

أبل تنسق جلسة استماع مع جون بروسر في قضية تسريبات iOS 26

Galaxy Buds 4

سامسونج تؤكد إطلاق Galaxy Buds 4 مع سلسلة Galaxy S26 الأسبوع المقبل

بالصور

بسعر 300 ألف جنيه فقط.. اركب السيارة "الكريستالة" بحالة فابريكا

بيجو 406
بيجو 406
بيجو 406

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات بخطوات سهلة ولذيذة في رمضان

طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات
طريقة عمل الخشاف بالمكسرات

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟.. الإغماء والتشنجات وهبوط السكر و الضغط يستدعي الإفطار فورا

متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟
متى يتحول الصيام إلى خطر صحي؟

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة
وصفات إفطار سريعة

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد