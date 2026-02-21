ناقد فني: دراما رمضان هذا العام أكثر التزامًا بالقيم

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن موسم دراما رمضان يشهد هذا العام تنوعًا ملحوظًا في الأعمال المعروضة، مشيرًا إلى وجود نحو 22 مسلسلًا من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تتنوع بين التراجيدي والكوميدي والرومانسي والوطني.

وقال: إن الالتزام بالقيم المجتمعية «عملية نسبية»، حيث أن هناك تحسنًا مقارنة بالعام الماضي، خاصة فيما يتعلق بمعالجة صورة «البطل الشعبي» وتقليل مشاهد العشوائية.

وعن الأعمال ذات الطابع التوثيقي، أشار سعد الدين، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إلى أن مسلسل رأس الأفعى يستند إلى وقائع حقيقية، موضحًا أنه يتناول قصة القبض على القيادي الإخواني محمود عزت بعد أحداث أغسطس 2013.

وأكد أن نسبة التطابق بين الدراما والواقع «تتجاوز 80%»، وهي نسبة كبيرة في الأعمال الفنية، لافتًا إلى أن الجمهور يتفاعل مع العمل لأنه عاش هذه الأحداث لكنه لم يكن مطلعًا على كواليسها كاملة.

كما تطرق إلى مسلسل صحاب الأرض، مؤكدًا أنه ينقل معاناة الشعب الفلسطيني في سياق درامي يعكس أحداثًا واقعية ممتدة منذ 7 أكتوبر 2023، وأوضح أن الجدل المثار حول العمل يعكس إدراكًا لقوة الدراما وتأثير «القوى الناعمة» في تشكيل الرأي العام، ليس فقط على المستوى المحلي بل دوليًا، خاصة في ظل مشاركة أعمال مصرية في مهرجانات كبرى ونيلها تعاطفًا واسعًا.

وشدد «سعد الدين» على أن الدراما المصرية هذا العام تقدم «جرعة جيدة» من الأعمال الجادة التي تناقش قضايا حساسة بطرح متوازن يمكن عرضه داخل كل بيت مصري، معتبرًا أن التنوع والإنتاج المكثف يعكسان استعادة الدراما لدورها الريادي وتأثيرها الثقافي والإعلامي.