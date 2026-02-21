قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
أخبار العالم

إقالة عناصر الأمن الكوبي من المخابرات العسكرية الفنزويلية

ناصر السيد

كشفت وكالة رويترز أن مستشاري الأمن والأطباء الكوبيون يغادرون فنزويلا مع تعرض حكومة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز لضغوط شديدة من واشنطن لإنهاء أهم تحالف يساري في أمريكا اللاتينية.

وعهدت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، بحمايتها إلى حراس شخصيين فنزويليين، وفقًا لأربعة من المصادر، على عكس الرئيس السابق نيكولاس مادورو وسلفه الرئيس الراحل هوجو تشافيز، اللذين اعتمد كلاهما على قوات كوبية نخبوية.

وقُتل 32 كوبيًا في الهجوم العسكري الأمريكي الذي أسفر عن اعتقال مادورو في 3 يناير، بحسب الحكومة الكوبية. 

وكان هؤلاء الجنود والحراس الشخصيون جزءًا من اتفاقية أمنية مشددة بين كاراكاس وهافانا بدأت في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، والتي بموجبها تم دمج عملاء المخابرات الكوبية في الجيش ووحدة مكافحة التجسس الفنزويلية القوية (DGCIM)، والتي كان لها دور أساسي في القضاء على المعارضة الداخلية.

ووفقًا لمسؤول استخباراتي فنزويلي سابق، فقد أُعفي بعض المستشارين الكوبيين من مناصبهم داخل المديرية العامة للاستخبارات العسكرية (DGCIM). وأفاد مصدران بأن بعض العاملين في المجال الطبي والمستشارين الأمنيين الكوبيين سافروا من فنزويلا إلى كوبا على متن رحلات جوية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال مصدر مقرب من الحزب الحاكم في فنزويلا إن الكوبيين يغادرون بأوامر من رودريجيز نتيجة ضغوط أمريكية. 

ولم توضح المصادر الأخرى ما إذا كان الكوبيون قد أُجبروا على المغادرة من قبل القيادة الفنزويلية الجديدة، أم غادروا بمحض إرادتهم، أم استدعتهم هافانا إلى بلادهم.

ولم يُنشر سابقًا قرار استبعاد الكوبيين من الحرس الرئاسي ووحدة مكافحة التجسس.

قبل عملية الإطاحة بمادورو، عمل آلاف الأطباء والممرضات والمدربين الرياضيين الكوبيين في فنزويلا ضمن برامج الرعاية الاجتماعية التي بدأها تشافيز. 

في المقابل، زودت فنزويلا كوبا بمصدر نفطي كانت في أمس الحاجة إليه.

عقب الهجوم الأمريكي، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء العلاقات الأمنية بين فنزويلا وكوبا وكتب على موقع "تروث سوشيال" في 11 يناير: "عاشت كوبا لسنوات طويلة على كميات كبيرة من النفط والأموال من فنزويلا. في المقابل، قدمت كوبا "خدمات أمنية" لآخر ديكتاتورين فنزويليين، ولكن ليس بعد الآن!".

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

قراءة القرآن

عظِّم كتاب الله.. الأزهر للفتوى يقدم 13 أدبًا في التعامل مع المصحف

موعد أذان العصر اليوم

موعد أذان العصر اليوم.. اعرف مواقيت الصلاة 21 فبراير 2026

غدا.. أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ تنظم ندوة علمية بعنوان: استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية

غدا.. ندوة علمية بعنوان "استشارات طبية واجتهادات فقهية رمضانية" بأكاديمية الأزهر

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

