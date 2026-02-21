العفو الدولية: ما لا يقل عن 30 شخصا في إيران يواجهون أحكام بالإعدام لمشاركتهم في الاحتجاجات

أفادت منظمة العفو الدولية بأن ما لا يقل عن 30 شخصا في إيران يواجهون خطر صدور أحكام بالإعدام بحقهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد مؤخرا، مشيرة إلى أن القضاء أصدر بالفعل أحكاما بالإعدام في ثماني قضايا.

وأوضحت المنظمة أن من بين 22 قضية أخرى لا تزال منظورة أمام المحاكم شابَّين قاصرين، في حين لم يصدر تأكيد رسمي من السلطات القضائية الإيرانية بشأن هذه الأحكام.

وكانت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية، قد ذكرت قبل أسبوع أن ثلاثة رجال يواجهون محاكمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بعد اتهامهم بالمشاركة في أعمال شغب.

واتهمت المنظمة القيادة الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لقمع المعارضة، وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة، إن السلطات "تُظهر استهانة بالحق في الحياة والعدالة عبر التهديد بإعدامات سريعة عقب محاكمات عاجلة"، معتبرة أن هذه السياسة تهدف إلى "زرع الخوف وكسر إرادة المطالبين بالتغيير".

وكانت إيران قد شهدت احتجاجات واسعة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، قوبلت بحملة أمنية عنيفة. ووفقا لـوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، قُتل أكثر من 7 آلاف شخص خلال الاضطرابات، بينما أعلنت الحكومة أن عدد القتلى بلغ 3117.