رئيس وزراء باكستان: مستعدون للعمل مع مجلس السلام لتنفيذ خطة غزة

التقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماع مجلس قادة السلام، في واشنطن، وفقا لبيان صحفي أصدره مكتب رئيس الوزراء أمس الجمعة.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء كان برفقة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار. وهنأ رئيس الوزراء الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية روبيو على نجاح الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام، وأكد مجددا استعداد باكستان للعمل مع مجلس السلام لتنفيذ خطة السلام في غزة، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم السبت.

وأكد الجانبان على أهمية العلاقات الاستراتيجية بين باكستان وأمريكا وأعربا عن ارتياحهما للزخم والمسار الإيجابي للشراكة، في ظل قيادة الرئيس ترامب. واتفق الجانبان على تعزيز التجارة الثنائية والأنشطة الاقتصادية والتعاون المتبادل في مكافحة الإرهاب.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية التواصل المستمر رفيع المستوى بين باكستان وأمريكا لتعزيز الأهداف المشتركة في بيئة عالمية سريعة التطور، بحسب البيان الصحفي.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عقد أول اجتماع لمجلس السلام برئاسته أول أمس الخميس بمشاركة ممثلين من أكثر من 40 دولة ومراقبين من 12 دولة أخرى. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار للمجلس، مشيرا إلى أن تسع دول تعهدت بحزمة إغاثة بغزة بقيمة سبعة مليارات دولار.