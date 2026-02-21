عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

الصيام في شهر رمضان فرصة رائعة للتقرب إلى الله وتحسين العادات الصحية، ولكن يعاني كثير من الصائمين من الصداع المتكرر والذي يمكن أن يكون مرتبطًا بعادات يومية خاطئة.

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

وكشف موقع PubMed، أن الصداع خلال الصيام لا يكون دائمًا عَرَضيًا بسيطًا، بل غالبًا نتيجة لعدة عوامل يمكن تجنبها، ومن ابرزها ما يلي :

ـ الجفاف ونقص السوائل:

من أكثر الأسباب شيوعًا للصداع أثناء الصيام هو نقص الماء في الجسم، وعندما لا يحصل الجسم على كفايته من السوائل بين الإفطار والسحور، يتراجع حجم الدم قليلًا، مما يضغط على الأوعية الدموية في الدماغ ويؤدي إلى الصداع.

ويمكن تجنبها عبر شرب 6–8 أكواب ماء بين الإفطار والسحور، وتجنب المشروبات الغازية والكافيين قبل النوم لأنها تزيد من التبول وتجفّف الجسم.

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

ـ الانخفاض الحاد في سكر الدم:

أثناء الصيام الطويل، ينخفض مستوى الجلوكوز في الدم تدريجيًا، وهذا يمكن أن يسبب صداعًا قويًا، خاصة عند الأشخاص الذين يأكلون كميات كبيرة من السكريات في وجبة الإفطار ثم يتوقفون عن الطعام.

ويمكن تجنبه بتناول أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض في السحور (مثل الشوفان، البيض، الفواكه الغنية بالألياف).

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

ـ الإفراط في تناول الكافيين قبل الصيام:

إذا كنت معتادًا على القهوة أو الشاي يوميًا، فإن التوقف المفاجئ عن الكافيين عند بدء الصيام يمكن أن يسبب صداع انسحاب الكافيين، والذي قد يستمر يومين أو أكثر.

ويمكن تجنبه بتقليل الكافيين تدريجيًا قبل بدء رمضان، واختيار مشروبات بديلة أقل كافيينًا قبل الصيام.

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

ـ تناول وجبة سحور غير متوازنة:

تناول وجبة سحور غنية بالدهون الثقيلة أو قليلة البروتين والألياف يجعل الجسم يعتمد على احتياطي الطاقة بسرعة، مما يؤدي إلى انخفاض السكر في الدم ويسبب الصداع.

ويمكن علاج الامر بتناول سحور غني بالبروتين (كالبيض، اللبن) والألياف (الخضراوات، الشوفان).

تجنب الأطعمة المقلية والدسمة.

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

ـ قلة النوم أو اضطراب دورة النوم:

قلة النوم أثناء رمضان أو النوم المتقطع بعد صلاة التراويح يمكن أن يزيد من احتمالات الصداع، لأن الدماغ يكون أكثر حساسية للإجهاد عند نقص الراحة.

ويمكن تجنبه بالحرص على الحصول على 7–8 ساعات نوم يوميًا على الأقل، وتقسيم النوم بين الليل وقيلولة خفيفة بعد الظهر إذا أمكن.

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

ـ تناول الأطعمة المالحة أو المخلّلة بكثرة:

الأطعمة عالية الصوديوم قد تزيد من احتباس السوائل وتفاقم الجفاف، ما يزيد من خطر الصداع أثناء الصيام.

ويمكن اختيار أطعمة قليلة الملح كبديل بين الإفطار والسحور، وتناول الخضراوات الطازجة والفواكه ذات المحتوى المائي العالي مثل البطيخ والخيار.

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

نصائح عامة للوقاية من الصداع أثناء رمضان

ـ شرب الماء بانتظام بين الإفطار والسحور.

ـ تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والألياف.

ـ تنظيم مواعيد النوم لتقليل التوتر والإجهاد.

ـ تقليل السكريات والكافيين تدريجيًا قبل الصيام.

ـ تجنب المجهود البدني الشاق خلال ساعات الصيام الحارة.