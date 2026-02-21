قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الفلسطينية عن تصريحات هاكابي: تناقض الحقائق الدينية والتاريخية والقانونية
هل يرحل الملك؟.. 3 عروض كبرى تهدد بإنهاء حقبة محمد صلاح في ليفربول
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 21-2-2026
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بتعزيز التواصل مع أعضاء البرلمان بالمحافظات
مدبولي: نشرات دورية عن كل محافظة تتضمن معلومات وأرقام ومستوى الخدمات الحكومية
أفضل أدعية رددها أثناء الصيام.. كلمات تفتح لك أبواب الرحمة والمغفرة
تنطوي على لغة تطرف.. أبو الغيط يدين تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل
مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية
نقطة واحدة تفصل بين الكبار.. 5 انتصارات و5 تعادلات في الجولة 18 بالدوري المصري
الجارديان: التحركات العسكرية تُشعل تساؤلات حول نوايا أمريكا تجاه إيران
الدولار يقلص مكاسبه الأسبوعية مع إعلان ترامب خطة رسوم عالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مخاوف من ضربة مباغتة.. تقارير أمريكية: الصين تطور جيلاً جديداً من الأسلحة النووية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

كشفت تقديرات صادرة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن الصين تعمل على تطوير جيل جديد من الأسلحة النووية، وسط مؤشرات عن تنفيذ تجربة تفجيرية سرية خلال السنوات الأخيرة، ووفق تقرير نشرته CNN، فإن الهدف من هذه الخطوات يتمثل في تحديث الترسانة النووية الصينية وتعزيز تفوقها التكنولوجي.


تجربة سرية في «لوب نور»


بحسب المصادر، أُجري اختبار في يونيو 2020 داخل منشأة «لوب نور» شمال غربي البلاد، في خطوة اعتبرها مسؤولون أمريكيون خرقاً لإعلان بكين وقف التجارب النووية عام 1996، وأشارت التقييمات إلى أن التجربة ترتبط بخطة أوسع لتطوير أنظمة قادرة على حمل رؤوس نووية مصغّرة متعددة على صاروخ واحد، بما يعزز القدرة الردعية للصين.


أسلحة تكتيكية منخفضة القوة


وتفيد المعطيات بأن بكين قد تكون بصدد تطوير أسلحة نووية تكتيكية منخفضة القدرة التدميرية، وهي فئة لم يُعرف أن الصين امتلكتها سابقاً، ويرى مسؤولون أمريكيون أن هذا التوجه قد يرتبط بسيناريوهات محتملة في محيط تايوان، في حال تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.


هذا التطور أثار نقاشاً داخل الدوائر الاستخباراتية حول ما إذا كانت بكين بصدد تعديل عقيدتها النووية التقليدية القائمة على مبدأ «عدم البدء بالاستخدام».


سباق تحديث وتساؤلات استراتيجية


تقول التقديرات إن الاستثمارات الصينية المتسارعة في مجال التسلح النووي تقربها تدريجياً من مستوى كل من الولايات المتحدة وروسيا من حيث القدرات الاستراتيجية، ويعتقد مسؤولون أمريكيون أن مخاوف بكين من ضربة أمريكية مباغتة قد تعطل قواتها، إضافة إلى شكوك بشأن موثوقية بعض أنظمتها القديمة، تشكل دوافع رئيسية لهذا التحديث.


توتر دبلوماسي في الخلفية


الإفصاح الأمريكي عن تفاصيل تجربة 2020 يأتي في سياق مساعٍ تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على الصين للانضمام إلى اتفاق جديد للحد من التسلح. في المقابل، نفت السفارة الصينية في واشنطن هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها «تسييس للقضية» ومحاولة للتنصل من التزامات نزع السلاح، مؤكدة أن المزاعم لا تستند إلى وقائع.


في ظل هذا التراشق، تتزايد المخاوف من دخول القوى الكبرى مرحلة جديدة من سباق التسلح النووي، في وقت تتعقد فيه الحسابات الاستراتيجية في آسيا والمحيط الهادئ.

أجهزة الاستخبارات الأمريكية الصين الأسلحة النووية الترسانة النووية الترسانة النووية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

سؤال مثير من مهيب عبد الهادي بعد فوز الزمالك على حرس الحدود

الطفلة قمر

جريمة مؤلمة في رمضان.. الصغيرة قمر جارها انتهك جسدها وتركها جثة بالمنيب

الطفل محمد

حقيقة بتر ساق الطفل محمد صاحب واقعة باسوس بالقليوبية |تفاصيل

زيزو

طارق السيد يكشف كواليس جديدة بشأن رحيل زيزو عن الزمالك

ذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 21-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

أسعار الدواجن

الفراخ الحمرا نزلت.. آخر تحديث لأسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة بعد الإفطار مباشرة في رمضان؟

وصفات إفطار سريعة

6 وصفات إفطار سريعة في 30 دقيقة تناسب أيام رمضان المزدحمة

ترشيحاتنا

سيرين عبد النور

في عيد ميلادها الـ 49… إطلالات تكشف عن أناقة سيرين عبد النور

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

بالصور

طريقة عمل حمام محشي بالفريك.. وصفة تقليدية بطعم لا يقاوم

طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك
طريقة عمل حمام محشي بالفريك

بتكلفه 18 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الداخلية بفاقوس

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

عادات خاطئة تزيد من الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان.. أحذرها

أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان
أخطاء نقع فيها تسبب الإصابة بالصداع أثناء الصيام في رمضان

برغم اتباع الرجيم.. 12 خطأ شائعًا يمنعك من فقدان الوزن

أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها
أخطاء شائعة تمنع نزول الوزن وكيفية تصحيحها

فيديو

ازالة تعدي

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد