البيت الأبيض: ترامب يسافر إلى الصين في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل

أعلن البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم زيارة الصين نهاية شهر مارس المقبل في زيارة رسمية تستمر لمدة 3 أيام.

وأوضح البيت الأبيض أن زيارة ترامب إلى الصين، سوف تبدأ في 31 مارس وتستمر حتى 2 أبريل المقبل.

وسيعقد ترامب اجتماعا مع الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي أجرى معه اتصالا في بداية فبراير الجاري بحث خلاله العديد من القضايا المهمة، من بينها التجارة، والملف العسكري، وتايوان، وزيارته إلى بكين في أبريل المقبل.

وقال ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال" : "أنهيتُ مكالمة ممتازة مع شي.. كانت مكالمة طويلة ومفصّلة، جرى خلالها بحث العديد من القضايا المهمة، من بينها التجارة، والملف العسكري، والزيارة التي سأقوم بها إلى الصين في شهر أبريل (وأتطلع إليها كثيراً)، وتايوان".