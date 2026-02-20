أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيه الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الدفاع، بالبدء في إجراءات تحديد ونشر الملفات الحكومية المتعلقة بالكائنات الفضائية والحياة خارج كوكب الأرض، إضافة إلى الظواهر الجوية غير المحددة والأجسام الطائرة المجهولة.

وجاء الإعلان في منشور لترامب، أكد فيه أن القرار يستند إلى الاهتمام الواسع الذي أثارته هذه القضية لدى الرأي العام، في خطوة قد تعيد فتح أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث.

توجيه رئاسي لرفع السرية عن ملفات مثيرة للجدل

يأتي تحرك ترامب عقب جدل أثارته تصريحات للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال مقابلة إعلامية، تحدث فيها عن الاحتمال العلمي لوجود حياة خارج الأرض. وانتقد ترامب تلك التصريحات، معتبرًا أن تناول مثل هذه القضايا الحساسة يجب أن يتم بحذر، خاصة إذا كانت مرتبطة بملفات سبق تصنيفها ضمن قضايا الأمن القومي.

وأوضح ترامب أنه لا يعرف ما إذا كانت الكائنات الفضائية موجودة بالفعل أم لا، لكنه يرى أن من حق الشعب الاطلاع على ما يتوافر من معلومات رسمية بشأن هذه الملفات.

تقارير رسمية تنفي وجود أدلة حاسمة

في المقابل، أوضح أوباما لاحقًا أن حديثه كان نظريًا، مؤكدًا أنه لم يرَ خلال فترة رئاسته أي دليل على تواصل كائنات فضائية مع الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية نشرت تقريرًا عام 2024 أكدت فيه عدم وجود دليل يثبت تعامل الحكومة الأمريكية مع حياة خارج كوكب الأرض، مشيرة إلى أن معظم مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة تعود إلى تفسيرات طبيعية أو تقنيات تقليدية.

كما عقد مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع عام 2023 بشأن الظواهر الجوية غير المحددة، دون أن تسفر عن نتائج تؤكد وجود كائنات فضائية.

ويرى مراقبون أن قرار نشر الملفات، إذا نُفذ، قد يعزز مطالب الشفافية، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح بابًا جديدًا للجدل السياسي، في ظل الانقسام القائم داخل الساحة الأمريكية.