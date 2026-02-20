قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان
التشكيل والغيابات.. 5 معلومات عن مباراة الزمالك وحرس الحدود
أكسيوس: الكونجرس الأمريكي يتجه لمنح ترامب الضوء الأخضر لشن الحرب ضد إيران
الكاف يطلب توضيحات من الجيش الملكي في أحداث مباراة الأهلي
أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل
طائرة سرية أمريكية تهبط في مطار بن جوريون
الغندور يثير الجدل في أحدث ظهور على فيسبوك
30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين في شهر فبراير 2026
اِلبسوا تقيل.. الأرصاد: الأجواء دافئة نهارا شديدة البرودة ليلا
أمريكا.. قرار قضائي عاجل يخص عناصر إدارة الهجرة والجمارك وإنفاذ القانون
تشييع جثامين شهداء لقمة العيش بالمطرية.. صور
أسرة محامي تعتدي على طاقم طبي بمستشفى المبرة بالمحلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسرار أمريكية.. ترامب يوجه بنشر ملفات الكائنات الفضائية ويعيد الجدل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توجيه الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الدفاع، بالبدء في إجراءات تحديد ونشر الملفات الحكومية المتعلقة بالكائنات الفضائية والحياة خارج كوكب الأرض، إضافة إلى الظواهر الجوية غير المحددة والأجسام الطائرة المجهولة.

وجاء الإعلان في منشور لترامب، أكد فيه أن القرار يستند إلى الاهتمام الواسع الذي أثارته هذه القضية لدى الرأي العام، في خطوة قد تعيد فتح أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي الحديث.

توجيه رئاسي لرفع السرية عن ملفات مثيرة للجدل

يأتي تحرك ترامب عقب جدل أثارته تصريحات للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال مقابلة إعلامية، تحدث فيها عن الاحتمال العلمي لوجود حياة خارج الأرض. وانتقد ترامب تلك التصريحات، معتبرًا أن تناول مثل هذه القضايا الحساسة يجب أن يتم بحذر، خاصة إذا كانت مرتبطة بملفات سبق تصنيفها ضمن قضايا الأمن القومي.

وأوضح ترامب أنه لا يعرف ما إذا كانت الكائنات الفضائية موجودة بالفعل أم لا، لكنه يرى أن من حق الشعب الاطلاع على ما يتوافر من معلومات رسمية بشأن هذه الملفات.

تقارير رسمية تنفي وجود أدلة حاسمة

في المقابل، أوضح أوباما لاحقًا أن حديثه كان نظريًا، مؤكدًا أنه لم يرَ خلال فترة رئاسته أي دليل على تواصل كائنات فضائية مع الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية نشرت تقريرًا عام 2024 أكدت فيه عدم وجود دليل يثبت تعامل الحكومة الأمريكية مع حياة خارج كوكب الأرض، مشيرة إلى أن معظم مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة تعود إلى تفسيرات طبيعية أو تقنيات تقليدية.

كما عقد مجلس النواب الأمريكي جلسة استماع عام 2023 بشأن الظواهر الجوية غير المحددة، دون أن تسفر عن نتائج تؤكد وجود كائنات فضائية.

ويرى مراقبون أن قرار نشر الملفات، إذا نُفذ، قد يعزز مطالب الشفافية، لكنه في الوقت ذاته قد يفتح بابًا جديدًا للجدل السياسي، في ظل الانقسام القائم داخل الساحة الأمريكية.

ترامب الكائنات الفضائية البنتاجون أوباما أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

حازم امام

لولا عائلتي .. حازم إمام : كنت أحب اللعب في صفوف الأهلي

حادثة بورسعيد الإسماعيلية

مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص

ترشيحاتنا

«نجوم دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان بالمساجد الكبرى وخاطرة دعوية تُعزّز الأجواء الإيمانية

نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليالي رمضان.. وخاطرة دعوية تعزز الأجواء الإيمانية

الدكتور حسن الصغير

حسن الصغير: التقوى طريق صلاح الأعمال ومغفرة الذنوب

وزير التموين الأسبق

وزير التموين الأسبق: الإسلام أحدث تحولًا جذريًا في الميراث

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد