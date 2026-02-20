الاحتلال يفرض قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان

فرضت قوات الاحتلال قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.

وأعلن جيش الاحتلال أنهم قاموا بتعزيز الانتشار ورفع حالة التأهب على خط التماس بالضفة الغربية.

ومن جانبه، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال تمنع عشرات من أبناء الضفة الغربية من الوصول إلى القدس المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تقيد عمل الطواقم الصحفية والطبية على حاجز قلنديا شمالي القدس.

وتابعت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تحتجز 4 مسعفين عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة.