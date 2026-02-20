قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إختفاء طائرة أمريكية عن الرادارات في أجواء روسيا
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث تحويل المخلفات إلى وقود بديل وتعزيز حماية المدن الساحلية
بعد ظهوره في الهند | هل اختفى فيروس نيباه؟.. تطمينات من منظمة الصحة العالمية
لمسة إنسانية.. التدخل السريع ينقذ المسنة ليلى ويوفر لها الرعاية الكاملة بدار الخير بالجيزة
المنوفى: نجاح غير مسبوق واستقرار لافت بأسواق السلع الغذائية مع انطلاق رمضان
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك.. آخر تحديث
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري
خطيب المسجد الأقصى: سلطات الاحتلال تخطط للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان
الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس
الغندور يثير الجدل بمقارنة بين اللاعبين ويكشف مفاجأة عن مساعدي كولر
جريمة في نهار رمضان.. مقتل شاب بطعنات غادرة أثناء فعاليات دورة رمضانيه لكرة القدم بطنطا
تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أكرم عبدالمجيد: شربت وأنا ناسي.. وبحب الحمام المحشي في رمضان

أكرم عبدالمجيد
أكرم عبدالمجيد
إسلام مقلد

فى حياة كل منا طقوس متميزة على مدار شهر رمضان المعظم يغلب عليها طابع الروحانيات والأجواء الرمضانية.
نجوم كرة القدم جزء من نسيج الوطن يعيشون كل لحظة ويتعايشون مع أسرهم خلال الشهر الكريم.
أكرم عبدالمجيد تألق فى نادي بلدية المحلة وبزغ نجمه فى الزمالك وتوج بقميص القلعة البيضاء بلقب بطولة الأفرو آسيوية فضلا عن بطولة كأس مصر.

فى البداية أكد أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق أنه يقوم بطقوس رمضان وحريص على تعليق الزينة وعمل فانوس برفقة أبنائه إلى جانب التمسك بأداء الشعائر والصلوات.
قال أكرم عبدالمجيد : الاكلة المفضلة على مائدة شهر رمضان المعظم الحمام المحشي وأقوم بقراءة القرآن الكريم ونصلى فى رحالنا بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.

تابع نجم الزمالك السابق: المباراة الصعبة التى مرت علي خلال شهر رمضان هى مباراة جولد فيلد فى غانا بقميص نادى الزمالك وكانت درجة الحرارة صعبة والرطوبة عالية وخضنا اللقاء في العصر إلى جانب أول مباراة دولية مع منتخب مصر الوطني امام اثيوبيا فى اثيوبيا مع نجما الأهلي والزمالك آنذاك محمود الخطيب وفاروق جعفر.

أضاف : أول فانوس فى حياتي تلقيته وأنا عمري 11 عاما من والدتى هى التى اشترته بعد وفاة الراحل والدي وكنا فرحانين جدا بيه مشيرا إلى قيامه بختم القرآن الكريم ويجتهد فى شهر رمضان خاصة العشر الأواخر وايضا يجتهد فى الصلاة ويحاول قراءة القرآن الكريم بفهم وتدبر وتجويد.
وعن موقف طريف مر به فى رمضان قال : فى رمضان تعرضت الى موقف طريف جدا وكان ذلك فى أول يوم فى الشهر الفضيل وكان عندنا تمرين وجاى من السفر ورايح التدريب فى بلدية المحلة وكنت أسكن فى القاهرة ودخلت أغسل وجهى وكانت فيه زجاجات مياه وشربت المياه وانا كنت ناسي ونزلت المران ولم أتذكر سوى بعد إنتهاء التدريبات وقعدت محتار وسألت أحد المشايخ فقال لى طالما انت ناسي مفيش مشكلة وكاد يتكرر الأمر في اليوم التالي لكني تذكرت.

أكرم عبدالمجيد الزمالك شهر رمضان إفريقيا الدوري المصري طقوس رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

اسامة حسن

أسامة حسن يفتح النار على نجم الأهلي: بيلعب ازاي في الدوري الممتاز أنا هتجنن

سعر الذهب

سعر أوسط عيار ذهب اليوم 20-2-2026

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

ترشيحاتنا

أمجد الحداد

بين حرارة النهار وبرودة الليل.. أخطاء شائعة تضعف مناعة الأطفال| فيديو

المسلسلات

بعد عودة علي الحجار ومنير.. ناقد فني: تترات رمضان أعادت الهيبة للأغنية الدرامية

أونروا

أونروا: أطفال غزة يعيشون ظروفا قاسية لا تصدق ويجب ضمان حقهم في التعليم لمساعدتهم في بناء مستقبلهم

بالصور

فورد تطرح أصغر شاحنة كهربائية للإطاحة بتسلا سايبرتراك

شاحنة لورذ
شاحنة لورذ
شاحنة لورذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد