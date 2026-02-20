أكرم عبدالمجيد: شربت وأنا ناسي.. وبحب الحمام المحشي في رمضان

فى حياة كل منا طقوس متميزة على مدار شهر رمضان المعظم يغلب عليها طابع الروحانيات والأجواء الرمضانية.

نجوم كرة القدم جزء من نسيج الوطن يعيشون كل لحظة ويتعايشون مع أسرهم خلال الشهر الكريم.

أكرم عبدالمجيد تألق فى نادي بلدية المحلة وبزغ نجمه فى الزمالك وتوج بقميص القلعة البيضاء بلقب بطولة الأفرو آسيوية فضلا عن بطولة كأس مصر.

فى البداية أكد أكرم عبد المجيد نجم نادى الزمالك السابق أنه يقوم بطقوس رمضان وحريص على تعليق الزينة وعمل فانوس برفقة أبنائه إلى جانب التمسك بأداء الشعائر والصلوات.

قال أكرم عبدالمجيد : الاكلة المفضلة على مائدة شهر رمضان المعظم الحمام المحشي وأقوم بقراءة القرآن الكريم ونصلى فى رحالنا بسبب الظروف التى تمر بها البلاد.

تابع نجم الزمالك السابق: المباراة الصعبة التى مرت علي خلال شهر رمضان هى مباراة جولد فيلد فى غانا بقميص نادى الزمالك وكانت درجة الحرارة صعبة والرطوبة عالية وخضنا اللقاء في العصر إلى جانب أول مباراة دولية مع منتخب مصر الوطني امام اثيوبيا فى اثيوبيا مع نجما الأهلي والزمالك آنذاك محمود الخطيب وفاروق جعفر.

أضاف : أول فانوس فى حياتي تلقيته وأنا عمري 11 عاما من والدتى هى التى اشترته بعد وفاة الراحل والدي وكنا فرحانين جدا بيه مشيرا إلى قيامه بختم القرآن الكريم ويجتهد فى شهر رمضان خاصة العشر الأواخر وايضا يجتهد فى الصلاة ويحاول قراءة القرآن الكريم بفهم وتدبر وتجويد.

وعن موقف طريف مر به فى رمضان قال : فى رمضان تعرضت الى موقف طريف جدا وكان ذلك فى أول يوم فى الشهر الفضيل وكان عندنا تمرين وجاى من السفر ورايح التدريب فى بلدية المحلة وكنت أسكن فى القاهرة ودخلت أغسل وجهى وكانت فيه زجاجات مياه وشربت المياه وانا كنت ناسي ونزلت المران ولم أتذكر سوى بعد إنتهاء التدريبات وقعدت محتار وسألت أحد المشايخ فقال لى طالما انت ناسي مفيش مشكلة وكاد يتكرر الأمر في اليوم التالي لكني تذكرت.