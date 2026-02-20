تركيزنا في الدوري.. 8 تصريحات نارية لـ توروب بعد إحتلال مركز الوصيف

أشاد الدانماركي يس توروب المدير الفني لـ الأهلي بأداء الثنائي إمام عاشور ويوسف بلعمري بعد الفوز على الجونة في الجولة 18 من الدوري المصري.

وقال توروب في تصريحات صحفية: بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا علينا التركيز في الدوري ولدينا 5 مباريات مهمة، الفوز مهم والكل يرى كم الفرص التي أهدرت خلال المباراة، من الممكن أن تراه بشكل سلبي أو بشكل إيجابي بأننا خلقنا فرصا للتسجيل".

تابع: لا نريد أن ننسى الأداء الرائع الذي يقدمه خط الدفاع بعدما خرجنا مجددا بشباك نظيفة، الجونة لم يصنع فرصا أمامنا رغم أنه تعادل مع بيراميدز سابقا".

أضاف توروب: تعاملنا مع المباراة بشكل جيد والمنافس اعتمد بشكل كبير على الكرات الثابتة".

وردا على سبب عدم مشاركة هادي رياض وعمرو الجزار قال: عمرو الجزار مصاب لذلك لم يشارك، أما هادي رياض انضم في نهاية فترة الانتقالات وتحدثت معه سابقا أن هناك منافسة كبيرة على مركزه بتواجد ياسين مرعي وياسر إبراهيم اللذان يقدمان مستوى جيد.

وقال توروب أيضا: ياسر إبراهيم حصل على إنذار وسيغيب عن اللقاء المقبل لذلك سنرى من سيعوضه، وسيكون هناك بديل أما رمضان أو هادي رياض، ولا أعتقد أن الجزار سيتعافى مع اللقاء المقبل.

واصل توروب: هناك بعض المراكز لا تستطيع إجراء تعديلات كثيرة عليها ومركز قلبي الدفاع منها".

وأكمل: مهاجم الأهلي سجل هدف واحد في 8 مباريات وهذا يعني أننا نحتاج لعمل أكبر، كامويش أضاع أكثر من فرصة وكذلك مروان عثمان، لا أهتم بمن يسجل المهم الفوز، ونعمل مع المهاجمين على إنهاء الفرص، وأي مهام يريد تسجيل 20 هدفا ونتمنى حدوث ذلك.

وعن التدوير في حراسة المرمى؟ قلت من قبل إن لدي أفضل حارسين مرمى في مصر، كما أن لدينا 4 حراس مرمى بينهم منافسة ويدفعون بعض للأمام، ولا يوجد ترتيب بينهم، وفي كل مباراة أحدد المناسب للمشاركة، وقبلها يدور حديث بيني وبين مدرس الحراس.