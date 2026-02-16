توروب يدرس الدفع بإمام عاشور أساسيًا أمام الجونة

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن المدير الفني للفريق الأول، الدنماركي ييس توروب، يدرس بجدية الدفع بـ إمام عاشور في التشكيل الأساسي خلال مواجهة نادي الجونة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الجهاز الفني يفاضل بين أكثر من خيار في خط الوسط، إلا أن الاتجاه الأقرب حاليًا هو الاعتماد على إمام عاشور منذ بداية اللقاء، خاصة في ظل بعض الغيابات التي يعاني منها الفريق، ورغبة المدرب في زيادة الفاعلية الهجومية والضغط المبكر على المنافس.

وتابع، يأتي ذلك بعد انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية وظهوره بحالة فنية وبدنية جيدة أمام الجيش الملكي، ما يعزز فرص تواجده ضمن التشكيل الأساسي، حال الاستقرار النهائي على الخطة المناسبة للمباراة.