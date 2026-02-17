الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

يبحث عدد كبير من المواطنين عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، والتي أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، استمرار تدفق الغطاء السحابي على مناطق شمال البلاد، ممتدا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

غطاء سحابي وفرص أمطار خفيفة

أوضحت الهيئة أن تكاثر السحب المتوسطة والعالية يغطي السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وبشكل عشوائي.

ويصاحب ذلك تحسن تدريجي في الأجواء مع نشاط الرياح الشمالية الغربية.

كما رصدت صور الأقمار الصناعية انتشار أتربة عالقة وأجواء مغبرة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والصحراء الغربية، ما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في بعض الفترات.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 17 فبراير 2026

تتوقع الهيئة انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات مئوية.

ومن المتوقع أن يسود طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارا على أغلب الأنحاء، بينما يكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يتحول إلى طقس بارد ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة الكبرى والوجه البحري:العظمى 24 – الصغرى 13.

السواحل الشمالية:العظمى 22 – الصغرى 13.

شمال الصعيد:العظمى 24 – الصغرى 9.

جنوب الصعيد:العظمى 33 – الصغرى 13.

نشاط رياح وتراجع في الرؤية

تشهد البلاد نشاطا ملحوظا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر في بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما تشير التوقعات إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

اضطراب الملاحة البحرية

حذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على عدد من السواحل، لا سيما السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وكفر الشيخ، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات

القاهرة:العظمى 24 – الصغرى 13.

الإسكندرية:العظمى 23 – الصغرى 13.

مطروح:العظمى 22 – الصغرى 12.

سوهاج:العظمى 26 – الصغرى 10.

قنا:العظمى 29 – الصغرى 14.

أسوان:العظمى 33 – الصغرى 16.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة النشرات الجوية الدورية للاطلاع على أي تحديثات جديدة.