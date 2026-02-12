طقس الجمعة 13 فبراير 2026 غير مستقر وأمطار ورياح قوية .. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 13 فبراير 2026، مؤكدة أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها نشاط ملحوظ في حركة الرياح وفرص لسقوط الأمطار على عدد من المناطق، إضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، ما دفع الهيئة إلى إصدار مجموعة من التحذيرات والنصائح للمواطنين.

حالة الطقس غدًا الجمعة 13 فبراير 2026

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الجمعة يتسم بعدم الاستقرار على أغلب الأنحاء، حيث تنشط الرياح بشكل قوي، وتتراوح سرعتها ما بين 50 إلى 60 كم س، وهو ما يؤثر على الإحساس بدرجات الحرارة ويزيد من الشعور ببرودة الطقس في بعض الفترات، رغم وجود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بشكل عام.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح يمتد إلى مساحات واسعة من الجمهورية، مع توقعات بإثارة الرمال والأتربة في عدد من المناطق المكشوفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بصورة ملحوظة.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد، من المنتظر سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على أن تكون الأمطار أكثر تركيزًا في هذه المناطق خلال فترات متقطعة من اليوم.

وأشارت الهيئة إلى احتمالية زيادة غزارة الأمطار على مناطق السلوم ومطروح، وقد تكون رعدية أحيانًا وعلى فترات متقطعة، ما يستدعي توخي الحذر خاصة في المناطق الساحلية المعرضة للتقلبات الجوية السريعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، مع احتمال امتداد هذه الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى خلال فترة المساء، بنسبة حدوث تصل إلى 20%، وهو ما يعكس اتساع نطاق تأثير المنخفض الجوي المصاحب لحالة عدم الاستقرار.

نشاط الرياح وتدهور الرؤية الأفقية

أكدت هيئة الأرصاد أن نشاط الرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة في بعض المناطق، خاصة الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر في بعض الأماكن.

ويُتوقع أن تتأثر حركة السير على الطرق السريعة والزراعية بهذه الأجواء، ما يتطلب مزيدًا من الحذر أثناء القيادة، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات.

حالة البحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة

وفيما يتعلق بحركة الملاحة البحرية، توقعت هيئة الأرصاد أن يشهد البحر المتوسط اضطرابًا شديدًا في الملاحة على طول السواحل الممتدة من السلوم وحتى رفح، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم س، مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3.5 متر، وهو ما قد يؤثر على أنشطة الصيد وحركة السفن.

كما يشهد خليجا السويس والعقبة اضطرابًا ملحوظًا في حركة الملاحة، نتيجة نشاط الرياح القوية وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، ما يستدعي متابعة مستمرة للتحديثات الجوية من الجهات المختصة، خاصة للعاملين في الأنشطة البحرية.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

في ضوء حالة الطقس غير المستقرة، قدمت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح المهمة للمواطنين، لتجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بنشاط الرياح والأمطار.

ودعت الهيئة إلى تجنب التواجد تحت الأشجار خلال فترات نشاط الرياح، والابتعاد عن الوقوف أسفل اللوحات الإعلانية أو بالقرب من المباني المتهالكة، تحسبًا لأي سقوط محتمل نتيجة شدة الرياح.

كما شددت على ضرورة القيادة بحذر على الطرق، خاصة في أوقات انخفاض الرؤية الأفقية، مع الالتزام بتعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وتؤكد الهيئة استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة بشأن حالة الطقس غدًا الجمعة 13 فبراير 2026، في ظل التقلبات الجوية المتوقعة.