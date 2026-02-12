الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتفاصيل حالة الطقس في مصر خلال الـ6 أيام المقبلة، بدءًا من اليوم الخميس 12 فبراير 2026 وحتى الثلاثاء 17 فبراير 2026.

الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب الرياح النشطة التي ستؤثر على عدة مناطق من البلاد.

الطقس اليوم الخميس 12 فبراير 2026

الطقس العام: مائل للحرارة نهارًا مع نشاط خفيف للرياح.

درجات الحرارة:

السواحل الشمالية: 23-24 درجة مئوية.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 26-28 درجة مئوية.

جنوب البلاد: 26-34 درجة مئوية.

الأمطار: أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

الجمعة 13 فبراير 2026:

عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث من المتوقع أن نشهد نشاطًا قويًا للرياح التي قد تصل سرعتها من 50 إلى 60 كم/س، مثيرة للرمال والأتربة. قد تؤدي هذه الرياح إلى تدهور الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

السبت 14 فبراير 2026:

أتربة عالقة على أغلب الأنحاء، مما قد يؤثر على جودة الهواء.

الأحد 15 فبراير 2026 – الثلاثاء 17 فبراير 2026:

استمرار نشاط الرياح على أغلب المناطق، مما قد يسبب اضطرابات في حركة المرور، خاصة في المناطق المفتوحة.

التوقعات الخاصة بالأمطار:

السواحل الشمالية الغربية: فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

الوجه البحري: احتمال أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق.

النصائح والإرشادات للمواطنين:

توخي الحذر في أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد رياحًا قوية أو أتربة عالقة.

حمل المظلات في حال التوجه إلى السواحل الشمالية أو الوجه البحري.

تجنب الأماكن المكشوفة أثناء العواصف الرملية والرياح القوية.