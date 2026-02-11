قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استحالة التحقق من الذ-ب-ح الإسلامي.. تحذير من اتحاد المنتجين قبل شراء الدواجن المستوردة| خاص
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية
محتجون خارج البيت الأبيض يصفون نتنياهو بـ مجرم حرب
الرئيس السيسي يصدر قرارا بترقية قائد القوات البحرية وقائد القوات الجوية إلى رتبة الفريق
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على الإسماعيلي
أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية
أحمد موسى: استمرار مدبولي ليس من فراغ وننتظر الإبداع
رسائل ييس توروب لجماهير الأهلي بعد الفوز علي الإسماعيلي
حلال بحالة واحدة.. أمين الإفتاء يوضح حكم حرق أسعار السلعة في البيع
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الزمالك وسموحة
بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق محمود فوزي قائد القوات البحرية
أحمد موسى: الجيش المصري من أقوى الجيوش عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر: حالة من عدم استقرار تضرب البلاد من الجمعة

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الجمعة 13 فبراير حتى الثلاثاء 17 فبراير 2026، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط أمطار على عدد من المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس يوم الجمعة 13 فبراير يشهد نشاطًا قويًا للرياح تتراوح سرعتها بين 50 و60 كم/س على أغلب أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق.

 كما تتوافر فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة تتراوح بين 23 و24 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة بين 26 و28 درجة، فيما تسجل مناطق جنوب البلاد درجات حرارة تتراوح بين 26 و34 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار نشاط الأتربة العالقة يوم السبت 14 فبراير على أغلب الأنحاء، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من الأحد 15 فبراير وحتى الثلاثاء 17 فبراير.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تشير التوقعات إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 27 و28 درجة خلال الفترة المشار إليها، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 23 و27 درجة، وتسجل مناطق شمال الصعيد ما بين 29 و31 درجة، في حين تصل درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى ما بين 31 و34 درجة مئوية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء فترات نشاط الرياح، خاصة مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة لمعرفة آخر التطورات.

الطقس الطقس في مصر درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ارشيفية

مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الاستثمار العقاري يدعو لإعادة النظر في تصنيفات القرار ٩٧٨ الخاص بتحديد القيمة الإيجارية للعقارات

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: المستثمر الوطني والأجنبي شركاء نجاح وتنمية لتعزيز تنافسية الاقتصاد

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

توقف خدمات شحن عدادات المياه مسبقة الدفع لتحديثات فنية على أنظمة التشغيل.. الموعد والسبب

بالصور

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

المزيد