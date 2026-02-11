عواصف ترابية وأمطار.. الأرصاد تحذر: حالة من عدم استقرار تضرب البلاد من الجمعة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة من الجمعة 13 فبراير حتى الثلاثاء 17 فبراير 2026، يصاحبها نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط أمطار على عدد من المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس يوم الجمعة 13 فبراير يشهد نشاطًا قويًا للرياح تتراوح سرعتها بين 50 و60 كم/س على أغلب أنحاء الجمهورية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل السواحل الشمالية درجات حرارة تتراوح بين 23 و24 درجة مئوية للعظمى، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة بين 26 و28 درجة، فيما تسجل مناطق جنوب البلاد درجات حرارة تتراوح بين 26 و34 درجة مئوية.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار نشاط الأتربة العالقة يوم السبت 14 فبراير على أغلب الأنحاء، مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة خلال الفترة من الأحد 15 فبراير وحتى الثلاثاء 17 فبراير.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تشير التوقعات إلى أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل درجات حرارة عظمى تتراوح بين 27 و28 درجة خلال الفترة المشار إليها، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 23 و27 درجة، وتسجل مناطق شمال الصعيد ما بين 29 و31 درجة، في حين تصل درجات الحرارة بجنوب الصعيد إلى ما بين 31 و34 درجة مئوية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء فترات نشاط الرياح، خاصة مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الهيئة لمعرفة آخر التطورات.