أحمد موسى: الحكومة الجديدة مكلفة باستكمال مسيرة التنمية وتنفيذ الملفات بكفاءة عالية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الحكومة الجديدة لديها تكليفات واضحة ستعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن الوزراء الجدد سيباشرون العمل على استكمال الملفات المختلفة بما يضمن استمرار جهود التنمية.



وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المرحلة الحالية تتطلب أداءً تنفيذيًا قويًا للحفاظ على ما تحقق والبناء عليه، مشيرًا إلى أن الدولة تسير وفق مسار محدد، وتظهر نتائج هذا المسار تباعًا مع مرور الوقت.

وأضاف أن اختلاف الآراء حول التشكيل الحكومي أمر طبيعي، إلا أن الحكم في النهاية يكون على النتائج ومدى تحقيق الأهداف المعلنة على أرض الواقع.



"خارطة طريق" الحكومة الجديدة



اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء الحكومة الجديدة، عقب أدائهم اليمين الدستورية، في أول لقاء رسمي لهم بعد توليهم مهامهم.

يأتي الاجتماع في إطار حرص الرئيس على توجيه الحكومة الجديدة وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والخدمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

