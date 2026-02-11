قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

صحة الشرقية تنفي نشوب حريق ووقوع إصابات أو تعطيل للعمل بمستشفى أبوكبير

صحة الشرقية
صحة الشرقية
محمد الطحاوي

أصدرت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بيانا، أكدت فيه عدم صحة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق أو وقوع إصابات أو تعطيل العمل بقسم الاستقبال بمستشفى أبو كبير المركزي.

وأوضحت مديرية الشئون الصحية بالشرقية أن ما حدث هو مشكلة بمنظم أسطوانة أكسجين في إحدى الغرف بقسم الاستقبال بالمستشفى، وتم التعامل معه فوراً من خلال المختصين، دون أية أضرار بشرية أو مادية، أو تأثير ذلك على سير العمل داخل المستشفى.

وأكدت المديرية أن قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى أبو كبير المركزي يعمل بكامل طاقته وعلى مدار الساعة، ويتم استقبال جميع الحالات المرضية بصورة طبيعية ومنتظمة.

وأهابت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

مديرية الشئون الصحية بالشرقية وسائل التواصل الاجتماعي بمستشفى أبو كبير المركزي

