بمشاركة عصام عمر .. أحمد السقا يتعاقد على الجزء الثانى من مافيا

تعاقد الفنان أحمد السقا على تقديم الجزء الثانى من فيلمه “مافيا” بمشاركة الفنان الشاب عصام عمر واخراج شريف عرفة ، ومن المقرر ان يتم التعاقد مع باقي فريق العمل خلال الفترة المقبلة.

فيلم مافيا

وكان طرح الجزء الأول من مافيا عام ٢٠٠٢ ، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا امتد لسنوات.

وتدور قصة الفيلم حول شاب يدعي حسين يتعرض لحالة إحباط بعد فصله من الكلية الحربية ويقرر ان يسافر إلى الخارج ويقع في براثن المافيا العالمية، ثم يقبض عليه ويسجن في أحد السجون المصرية بعد أن دبرت وتستعين به المخابرات المصرية في مهمة خاصة مع مجموعة من ضباط المخابرات.

أبطال فيلم مافيا

وفيلم "مافيا" بطولة منى زكي، وأحمد السقا، وأحمد رزق، ومصطفى شعبان، وتوفيق عبد الحميد، وجمال إسماعيل، وحسين فهمي، ومن إخراج شريف عرفة.