قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد | المحافظ يدشن ثاني قوافل العزة إلى أهل غزة واستمرار المشروع القومى للموهبة الحركية بالصالة المغطاة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ايوالعلمين

 شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:
 

محافظ الوادي الجديد يدشن ثاني " قوافل العزة إلى أهل غزة "

بمشاعر صادقة تعمّق أواصر التآخي والمآزرة، وتحت شعار "ضمن قوافل العزة إلى أهل غزة" انطلق الأسطول الثاني لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة من محافظة الوادي الجديد إلى قطاع غزة، وسط مسيرةٍ حافلة يتقدمها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ويشاركُ أجواءها قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والشعبية، ورجال الدين، وممثلي الأحزاب السياسية، والعاملين بالقطاع الحكومي وطلاب المدارس وأهالي المحافظة.

حيثُ دشّن المحافظ انطلاق القوافل من أمام النصب التذكاري ومجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادي الجديد، مُصرّحًا أن القافلة تشمل (٢٥) حاوية تمور بإجمالي (٤٥٠ طن) مساعدات للأشقاء في فلسطين، مثمنًا المشاركة المُشرّفة لجميع أبناء وأطياف أهالى المحافظة في هذا العمل الجليل، وفي مقدمتهم مجمع التمور التابع للمحافظة والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني شريكة التنمية وشركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي استكمالًا ودعمًا لموقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الشباب والرياضة بالوادى الجديد: استمرار المشروع القومى للموهبة الحركية بالصالة المغطاة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد «إدارة الأداء الرياضي» تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالصالة المغطاة، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف محمد فكري مدير عام مديرية الشباب والرياضة.


الفعاليات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع

وتُقام التدريبات بانتظام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، تحت إشراف الجهاز الفني والإداري للمشروع، ووفق برامج تدريبية علمية تهدف إلى تنمية القدرات البدنية والحركية للمشاركين، في إطار العمل على إعداد أبطال أولمبيين من الصغر وبناء قاعدة رياضية قوية داخل المحافظة.

ويأتى استمرار التدريبات ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لصناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين القادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية، تأكيدًا لاهتمام الدولة بالاستثمار في النشء ورعاية المواهب الواعدة.

الوادي الجديد تدشن 6 منافذ بيع سلع لأهالي الخارجه
أعلنت محافظة الوادي الجديد تدشين 6 منافذ بيع لأهالي مدينة الخارجة، وذلك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم، وبأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بحوالي 30٪، لافتة إلى أن هذه المنافذ موزعة على عدد من الأحياء الكبيرة.

خطة متكاملة لخفض الأسعار

من جانبه، أكد علي نجاح، رئيس مركز الخارجة، أن هذه المنافذ تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بشكل منتظم، مع التشديد على الالتزام بالجودة والأسعار المناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتحقيق الاستقرار المعيشي.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في التوسع في هذه المنافذ والمبادرات، دعمًا لسياسة الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

محمد الشيبي

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

ترشيحاتنا

الوذمة

عشبة غير متوقعة تعالج احتباس السوائل والضغط

الهالات السوداء

أسباب غير متوقعة لظهور الهالات السوداء

بديل البيتزا

طريقة عمل بديل البيتزا بالجبنة والزيتون.. سهلة وسريعة

بالصور

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

فيديو

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد