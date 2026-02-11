أخبار الوادي الجديد | المحافظ يدشن ثاني قوافل العزة إلى أهل غزة واستمرار المشروع القومى للموهبة الحركية بالصالة المغطاة

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:



محافظ الوادي الجديد يدشن ثاني " قوافل العزة إلى أهل غزة "

بمشاعر صادقة تعمّق أواصر التآخي والمآزرة، وتحت شعار "ضمن قوافل العزة إلى أهل غزة" انطلق الأسطول الثاني لقوافل المساعدات الإنسانية المتجهة من محافظة الوادي الجديد إلى قطاع غزة، وسط مسيرةٍ حافلة يتقدمها اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ويشاركُ أجواءها قيادات المحافظة التنفيذية والأمنية والشعبية، ورجال الدين، وممثلي الأحزاب السياسية، والعاملين بالقطاع الحكومي وطلاب المدارس وأهالي المحافظة.

حيثُ دشّن المحافظ انطلاق القوافل من أمام النصب التذكاري ومجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية بالوادي الجديد، مُصرّحًا أن القافلة تشمل (٢٥) حاوية تمور بإجمالي (٤٥٠ طن) مساعدات للأشقاء في فلسطين، مثمنًا المشاركة المُشرّفة لجميع أبناء وأطياف أهالى المحافظة في هذا العمل الجليل، وفي مقدمتهم مجمع التمور التابع للمحافظة والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني شريكة التنمية وشركات القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي استكمالًا ودعمًا لموقف مصر الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الشباب والرياضة بالوادى الجديد: استمرار المشروع القومى للموهبة الحركية بالصالة المغطاة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد «إدارة الأداء الرياضي» تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالصالة المغطاة، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف محمد فكري مدير عام مديرية الشباب والرياضة.



الفعاليات أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع

وتُقام التدريبات بانتظام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، تحت إشراف الجهاز الفني والإداري للمشروع، ووفق برامج تدريبية علمية تهدف إلى تنمية القدرات البدنية والحركية للمشاركين، في إطار العمل على إعداد أبطال أولمبيين من الصغر وبناء قاعدة رياضية قوية داخل المحافظة.

ويأتى استمرار التدريبات ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لصناعة جيل جديد من الأبطال الرياضيين القادرين على تمثيل مصر في البطولات القارية والدولية، تأكيدًا لاهتمام الدولة بالاستثمار في النشء ورعاية المواهب الواعدة.

الوادي الجديد تدشن 6 منافذ بيع سلع لأهالي الخارجه

أعلنت محافظة الوادي الجديد تدشين 6 منافذ بيع لأهالي مدينة الخارجة، وذلك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان الكريم، وبأسعار تقل عن مثيلتها في السوق بحوالي 30٪، لافتة إلى أن هذه المنافذ موزعة على عدد من الأحياء الكبيرة.

خطة متكاملة لخفض الأسعار

من جانبه، أكد علي نجاح، رئيس مركز الخارجة، أن هذه المنافذ تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بشكل منتظم، مع التشديد على الالتزام بالجودة والأسعار المناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين اليومية وتحقيق الاستقرار المعيشي.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في التوسع في هذه المنافذ والمبادرات، دعمًا لسياسة الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.