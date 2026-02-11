مصطفى كامل مهنئًا جيهان زكي بـ وزارة الثقافة : اختيارها تقدير مصر للكفاءات الوطنية

تتقدم نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بخالص التهنئة وأصدق التبريكات إلى الدكتورة جيهان زكي بمناسبة توليها منصب وزيرة الثقافة، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مهمتها الوطنية الجديدة، كما تقدم أيضا بالتهنئة لوزير الإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وأعرب الفنان مصطفى كامل عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية في الدكتورة جيهان زكي، مؤكدًا أن اختيارها يعكس تقدير الدولة للكفاءات الوطنية والخبرات الثقافية المتميزة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مسيرة علمية وثقافية حافلة، ورؤية قادرة على دعم وتطوير المشهد الثقافي المصري، متمنيا أيضا لكل الوزراء الجدد التقدم في مجالتهم، كما تمنى النجاح للوزارء التى غادروا مناصبهم .

وتتمتع الدكتورة جيهان زكي بسجل مهني وأكاديمي متميز في مجالات الثقافة والتراث والآثار على المستويين المحلي والدولي، وجمعت بين العمل الأكاديمي والدبلوماسي والإداري والبرلماني، إلى جانب دورها في العمل العام وخدمة القضايا الثقافية، وخبرتها الممتدة لأكثر من 35 عامًا، ورؤية استراتيجية لدعم الهوية الثقافية المصرية وتعزيز حضورها عالميًا.

ويأتي اختيار "رشوان" في ظل ما يتمتع به من خبرات كبيرة ودور بارز في العمل الدبلوماسي والسياسي، والتي ظهرت في عدد من الملفات الوطنية للدولة المصرية كان آخرها السياسية الخارجية وأزمة حرب غزة، فضلا عن دوره المحوري واللافت في منصة الحوار الوطني.