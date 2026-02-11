قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: سندافع عن سيادتنا مهما كلفنا الأمر
مجنون من لا يحب الزمالك.. إعلامي يتغزل في الأبيض بعد الفوز على سموحة
من الثقيل إلى الخفيف.. مسئول بمجلس السلام يكشف خطة نزع سلاح حماس
هاني رمزي: رحيل دونجا وناصر ماهر أثر سلبًا على الزمالك.. وفرص الفوز بالدوري «محدودة»
بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج
السفارة الأمريكية في القدس: لا خطط لافتتاح فرع قنصلي في مستوطنة "إفرات"
موعد رمضان 2026 في مصر.. البحوث الفلكية تكشف عدد أيام الصيام
بيرنلي يفوز على كريستال بالاس 3-2 في الدوري الإنجليزي
خبير: أهم تحدي اقتصادي لدينا الآن هو ثقة المستثمر في استقرار السياسة الاقتصادية بمصر
خالد أبوبكر: الأمن في مصر «أغلى سلعة».. وميزة لا تتكرّر في دول كبرى
عماد الدين حسين: لم يكن هناك مفاجآت كثيرة في التعديل الوزاري
عماد الدين حسين: تنفيذ الحكومة التكليفات الرئاسية سيكون بداية إصلاح شامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى كامل مهنئًا جيهان زكي بـ وزارة الثقافة : اختيارها تقدير مصر للكفاءات الوطنية

مصطفى كامل
مصطفى كامل
تقى الجيزاوي

تتقدم نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بخالص التهنئة وأصدق التبريكات إلى الدكتورة جيهان زكي بمناسبة توليها منصب وزيرة الثقافة، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مهمتها الوطنية الجديدة، كما تقدم أيضا بالتهنئة لوزير الإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان.

وأعرب الفنان مصطفى كامل عن اعتزازه بثقة القيادة السياسية في الدكتورة جيهان زكي، مؤكدًا أن اختيارها يعكس تقدير الدولة للكفاءات الوطنية والخبرات الثقافية المتميزة، خاصة في ظل ما تمتلكه من مسيرة علمية وثقافية حافلة، ورؤية قادرة على دعم وتطوير المشهد الثقافي المصري، متمنيا أيضا لكل الوزراء الجدد التقدم في مجالتهم، كما تمنى النجاح للوزارء التى غادروا مناصبهم .

وتتمتع الدكتورة جيهان زكي بسجل مهني وأكاديمي متميز في مجالات الثقافة والتراث والآثار على المستويين المحلي والدولي، وجمعت بين العمل الأكاديمي والدبلوماسي والإداري والبرلماني، إلى جانب دورها في العمل العام وخدمة القضايا الثقافية، وخبرتها الممتدة لأكثر من 35 عامًا، ورؤية استراتيجية لدعم الهوية الثقافية المصرية وتعزيز حضورها عالميًا.

ويأتي اختيار "رشوان" في ظل ما يتمتع به من خبرات كبيرة ودور بارز في العمل الدبلوماسي والسياسي، والتي ظهرت في عدد من الملفات الوطنية للدولة المصرية كان آخرها السياسية الخارجية وأزمة حرب غزة، فضلا عن دوره المحوري واللافت في منصة الحوار الوطني.

نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل جيهان زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع ومدير الأكاديمية العسكرية

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

صورة أرشيفية

مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

محمد الشيبي

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

ترشيحاتنا

ناصر ماهر

طارق يحيى: ناصر ماهر فايق مع بيراميدز عشان ضامن فلوسه

الزمالك

لو هفك الشوق.. رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد فوز الزمالك

مانشستر سيتي

رجل مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

بالصور

بمتوسط 800 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو بالسوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

سعر لادا جرانتا 2020 المستعملة

لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020
لادا جرانتا 2020

خالد سليم بين هند صبري وحنان مطاوع في رمضان 2026

خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري
خالد سليم وهند صبري

جل الألوفيرا قد يساعد في علاج الزهايمر.. دراسة تكشف دور مادة بداخله تدعم الذاكرة

دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر
دور جل الصبار في علاج مرض الزهايمر

فيديو

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية | شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد