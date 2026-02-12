بأسيست محمد صلاح .. ليفربول يهزم سندرلاند بهدف يتيم في البريميرليج

فاز فريق ليفربول بهدف نظيف على نظيره سندرلاند، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الـ 26 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد الدولي المصري محمد صلاح في قيادة خط هجوم الريدز.

وسجّل هدف المباراة الوحيد مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك بعد استغلاله ركلة ركنية نفذها محمد صلاح ليضعها في الشباك في الدقيقة 61.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: فان دايك، كوناتي، روبيرتسون وإيندو.

خط الوسط: جرافينبرخ، ماك أليستر وفيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو وإيكيتيكي.

وبتلك النتيجة، يحتل فريق ليفربول المركز السادس برصيد 42 نقطة من جدول الترتيب، فيما يأتي فريق سندرلاند في المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة.