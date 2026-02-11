جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهتي ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

تستكمل اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، والتي انطلقت مساء أمس، الثلاثاء، وسط نتائج مثيرة حافظت على المنافسة محتدمة بين فرق الصدارة.
وتستمر الجولة بعدة مواجهات بارزة، أبرزها لقاء مانشستر سيتي مع فولهام على ملعب «الاتحاد»، والذي يشهد مشاركة النجم المصري عمر مرموش ضمن صفوف الفريق السماوي.
كما يلتقي ليفربول بقيادة محمد صلاح مع سندرلاند على ملعب "الضوء" ضمن نفس الجولة.
واكتفى ليدز يونايتد وتشيلسي بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج"، بينما تعادل مانشستر يونايتد مع وست هام بهدف لكل فريق في الوقت القاتل، ما أبقى الصراع على النقاط محتدمًا في منتصف الترتيب.
ومع هذه النتائج، يظل آرسنال الذي يحل غدا الخميس ضيفا على برينتفورد متصدرًا، فيما يواصل مانشستر سيتي مطاردة الصدارة، بينما يتنافس عدد من الفرق على التواجد في المراتب المتقدمة والابتعاد عن القاع.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي:
- آرسنال – 56 نقطة
- مانشستر سيتي – 50 نقطة
- أستون فيلا – 47 نقطة
- مانشستر يونايتد – 45 نقطة
- تشيلسي – 44 نقطة
- ليفربول – 39 نقطة
- برينتفورد – 39 نقطة
- إيفرتون – 37 نقطة
- بورنموث – 37 نقطة
- نيوكاسل يونايتد – 36 نقطة
- سندرلاند – 36 نقطة
- فولهام – 34 نقطة
- كريستال بالاس – 32 نقطة
- برايتون – 31 نقطة
- ليدز يونايتد – 30 نقطة
- توتنهام – 29 نقطة
- نوتينجهام فورست – 26 نقطة
- وست هام – 24 نقطة
- بيرنلي – 15 نقطة
- وولفرهامبتون – 8 نقاط