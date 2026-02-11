قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الغباري: فهم القضية الفلسطينية يبدأ من إدراك حقيقتها الجغرافية والتاريخية

اللواء الدكتور محمد الغباري
اللواء الدكتور محمد الغباري
إيمان طلعت

في إطار دورة التعريف بـ القضية الفلسطينية، قُدمت محاضرة علمية بعنوان فلسطين بين الجغرافيا والتاريخ ألقاها اللواء الدكتور محمد الغباري، عميد كلية الدفاع الوطني الأسبق، حيث تناولت عرضًا معرفيًّا متكاملًا يربط بين البُعد الجغرافي والتطور التاريخي للقضية، بهدف تزويد المشاركين بخلفية تفسيرية تساعد على فهم السياقات التي شكلت مسارها عبر العصور.

واستهلَّ اللواء الدكتور محمد الغباري محاضرته بأنَّ فهم القضية الفلسطينية يبدأ من إدراك موقع فلسطين ضمن الإطار الجغرافي لبلاد الشام، موضحًا أن المنطقة شهدت تحولات سياسية متتابعة منذ العصور القديمة وحتى التقسيمات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى. 

وأشار الى أن قراءة الخرائط التاريخية وتطور الكيانات السياسية في المشرق تمثل مدخلًا ضروريًّا لفهم طبيعة التفاعلات التي أثرت في المنطقة، كما عرج على الخلفية التاريخية لسكان أرض فلسطين، مستعرضًا الروايات التاريخية والدينية المرتبطة بالمنطقة، وما صاحبها من تصورات حول الهُوية والانتماء. 

وأوضح أن دراسة هذه الروايات تُسهم في فهم تعدد السرديات التاريخية، مؤكدًا أن الهدف من الطرح هو تقديم إطار معرفي يساعد على قراءة الأحداث ضمن سياقاتها الزمنية المختلفة. وتطرَّق سيادته إلى نشأة فكرة الدولة اليهودية وتطور الحركة الصهيونية في سياق القرن التاسع عشر، حيث أوضح أن صعود التيارات القومية في أوروبا كان له تأثير مباشر في بروز مشاريع سياسية جديدة، لافتًا الانتباه إلى أن المؤتمرات والتنظيمات التي ظهرت آنذاك سعت إلى تحويل الفكرة إلى برنامج عملي منظم.

واستعرض اللواء الغباري المراحل التاريخية المرتبطة بتطور المشروع السياسي الصهيوني، من بدايات الاستكشاف والهجرة المنظمة، مرورًا بفترة الانتداب والتحولات السياسية، وصولًا إلى إعلان قيام دولة إسرائيل وما تبعه من تغيرات في موازين القوى الإقليمية، مؤكدًا أن هذا التسلسل الزمني يساعد على فهم تعقيدات المرحلة دون فصلها عن ظروفها الدولية، مشيرًا إلى تنوع اتجاهات الحركة الصهيونية، موضحًا أن تعدد مدارسها الفكرية والسياسية يعكس اختلاف المقاربات داخلها، وهو ما يستدعي قراءة تحليلية لفهم طبيعة تلك الاتجاهات في سياقها التاريخي. واستعرض أبرز المحطات والمؤتمرات التي أسهمت في بلورة المشروع السياسي خلال مراحل متعاقبة.

واختتم عميد كلية الدفاع الوطني الأسبق محاضرته مشددًا على أن دراسة القضية الفلسطينية من منظور يجمع بين الجغرافيا والتاريخ تُعد مدخلًا أساسيًّا لبناء وعي معرفي قائم على التحليل، مشيرًا إلى أن الهدف من الدورة التدريبية هو تمكين المشاركين من قراءة التطورات التاريخية قراءة منهجية تساعد على فهم أبعاد القضية بعيدًا عن الاختزال.

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيراري Luce
صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

صحة الشرقية
تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

اورمان الشرقية
