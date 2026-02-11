عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي

أدى الدكتور عبد العزيز قنصوة اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولى منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ضمن التشكيل الوزاري الجديد.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع أعضاء الحكومة الجديدة، عقب أدائهم اليمين الدستورية، في أول لقاء رسمي لهم بعد توليهم مهامهم.

يأتي الاجتماع في إطار حرص الرئيس على توجيه الحكومة الجديدة وتحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية والخدمية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومواصلة تنفيذ خطط التنمية الشاملة.

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:

- السيد الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

- السيد الفريق أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

- السيد الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزيرًا للصحة والسكان.

- السيد المهندس كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزيرًا للنقل.

- السيدة الدكتورة منال عوض ميخائيل أبو غطاس، وزيراً للتنمية المحلية والبيئة.

- السيد الدكتور بدر أحمد محمد عبد العاطي، وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

- السيدة المهندسة راندة علي صالح فؤاد المنشاوي، وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- السيد المهندس رأفت عبد العزيز فهمي محمد أمين هندي، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- السيد الدكتور عبد العزيز حسانين محمد سعد قنصوه، وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- السيد الدكتور محمد فريد محمد صالح، وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- السيد ضياء يوسف رشوان أحمد، وزيرًا للدولة للإعلام.

- السيد الدكتور صلاح محمد سعيد محمود سليمان، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

- السيد المستشار هاني حنا سدره عازر، وزيرًا لشئون المجالس النيابية.

- السيد المستشار محمود محمد حلمي أحمد الشريف، وزيرًا للعدل.

- السيد حسن رداد إبراهيم السيد، وزيراً للعمل.

- السيدة الدكتورة جيهان محمد إبراهيم زكي، وزيرًا للثقافة.

- السيد الدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزيراً للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

- السيد جوهر نبيل جوهر محمد، وزيرًا للشباب والرياضة.

- السيد المهندس خالد هاشم علي ماهر، وزيرًا للصناعة.

- السيد السفير محمد أبو بكر صالح فتاح، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.

- السيد الدكتور وليد عباس عبد القوي عثمان، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية.

- السيد المهندس أحمد عمران أحمد عمران، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق.

- السيدة الدكتورة سمر محمود عبد الواحد إبراهيم الأهدل، نائبًا لوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي.