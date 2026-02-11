رئيس أركان الاحتلال يطالب بزيادة أعداد قوات الجيش: يتيح لجنود الاحتياط العودة لحياتهم الطبيعية

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير ضرورة زيادة أعداد قوات جيش الاحتلال لبناء جيش قوي قادر على الحسم.

وأشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في تصريحات له إلى أن توسيع نطاق القوات النظامية يتيح لجنود الاحتياط متنفسا وعودة إلى حياتهم الطبيعية.

ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن رئيس أركان الاحتلال، الجنرال إيال زامير، حذر خلال اجتماعاته مع مسؤولين أميركيين من "عواقب" أي مفاوضات مع إيران تتم بوساطة تركية، وجرى خلال اللقاءات تبادل معلومات استخباراتية حساسة تتعلق بالملف الإيراني، كما ناقش الطرفان احتمالات توجيه ضربة عسكرية لطهران، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت".



وتأتي هذه التحذيرات في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام الخيار العسكري ضد إيران ردا على قمع النظام الإيراني للمتظاهرين، وفي المقابل، صعدت إيران من لهجتها، حيث أكد المرشد علي خامنئي أن أي هجوم أميركي سيؤدي إلى حرب إقليمية، مشددا على أن إيران لن تسعى للحرب لكنها سترد بقوة على أي هجوم.

التصعيد العسكري

رغم التصعيد العسكري، أشارت تصريحات ترامب إلى انخراط إيران في محادثات.

فيما قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن هناك "تقدما" نحو إطار عمل للمفاوضات. ومع ذلك، تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، ما يبقي احتمال المواجهة قائما بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية.