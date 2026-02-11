مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف

أشاد الشيخ نفيع الله عشيروف - المفتي العام، رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي القسم الآسيوي من روسيا الاتحادية، ورئيس مركز التنسيق الإسلامي لمسلمي روسيا، بحسن تنظيم أعمال المؤتمر الدولي العام السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي عُقد بالقاهرة يومي 19 و20 يناير 2026م، تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك في رسالة رسمية بعث بها.

وثمّن مفتي روسيا، في رسالته الموجّهة إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر، وما اتسمت به فعالياته من تنظيم متميز ورؤية علمية رصينة، مؤكدًا أن الموضوع الذي تناوله المؤتمر يُعد من القضايا الحيوية التي تواكب تحولات العصر، وتسهم في ترسيخ منظومة أخلاقية للعمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد استعداد المؤسسات الإسلامية في روسيا لدعم هذا المشروع الفكري الرائد، والمساهمة في إنجاح مخرجاته بما تمتلكه من إمكانات علمية وفكرية، بما يعزز قيم السلم والتسامح والتعايش، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار المجتمعي.

وفي ختام رسالته، أعرب مفتي روسيا عن خالص تقديره وامتنانه لجهود الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، مثمنًا الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين، وترسيخ المنهج الرشيد في الخطاب الديني على المستويين الإقليمي والدولي.