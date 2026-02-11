قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف

إيمان طلعت

أشاد الشيخ نفيع الله عشيروف - المفتي العام، رئيس الإدارة الدينية المركزية لمسلمي القسم الآسيوي من روسيا الاتحادية، ورئيس مركز التنسيق الإسلامي لمسلمي روسيا، بحسن تنظيم أعمال المؤتمر الدولي العام السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي عُقد بالقاهرة يومي 19 و20 يناير 2026م، تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك في رسالة رسمية بعث بها.

وثمّن مفتي روسيا، في رسالته الموجّهة إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر، وما اتسمت به فعالياته من تنظيم متميز ورؤية علمية رصينة، مؤكدًا أن الموضوع الذي تناوله المؤتمر يُعد من القضايا الحيوية التي تواكب تحولات العصر، وتسهم في ترسيخ منظومة أخلاقية للعمل في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأكد استعداد المؤسسات الإسلامية في روسيا لدعم هذا المشروع الفكري الرائد، والمساهمة في إنجاح مخرجاته بما تمتلكه من إمكانات علمية وفكرية، بما يعزز قيم السلم والتسامح والتعايش، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار المجتمعي.

وفي ختام رسالته، أعرب مفتي روسيا عن خالص تقديره وامتنانه لجهود الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، مثمنًا الدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين، وترسيخ المنهج الرشيد في الخطاب الديني على المستويين الإقليمي والدولي.

مفتي روسيا روسيا المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وزير الأوقاف

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

