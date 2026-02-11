الرئيس الفلسطيني: نؤكد ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكد المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس حازم قاسم أن الحديث عن إرسال إندونيسيا جنودًا لحفظ السلام إلى قطاع غزة أمر مرحب به.

وقال قاسم: نحن ما زلنا نُصرّ على أن دور أي قوة تدخل إلى قطاع غزة يكون حفظ السلام والحجز ما بين الاحتلال وبين شعبنا الفلسطيني .

وأضاف: ومن ضمن الأدوار أيضا ضمان مراقبة وقت إطلاق النار وتطبيق خطة السلام بكل تفاصيلها بعيدًا عن التدخل في الشأن الداخلي.

وختم قاسم تصريحاته: هذا الموقف أوضحناه للوسطاء وأعتقد أنه أيضًا محط إجماع الفصائل والقوى السياسية والشعب الفلسطيني بشكل عام.