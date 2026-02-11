الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدوري

طرح الإعلامي خالد الغندور سؤالاً لجماهير النادي الأهلي بشأن مباراة الإسماعيلي اليوم عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الغندور عبر صفحته على فيسبوك: "ماتش الأهلي محسوم ولا الإسماعيلي ممكن يعمل مفاجأة".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري في الدفاع، إليو ديانج ومحمد علي بن رمضان وحسين الشحات في الوسط، أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر ويلسين كامويش في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من : مصطفى شوبير واحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف ومروان عطية ويوسف بلعمري وعمرو الجزار ومروان عثمان وكريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع دراويش مصر النادي الإسماعيلي، في قمة كلاسيكية، مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الـ 14 المؤجلة لمنافسات بطولة الدوري المصري، وذلك على ملعب برح العرب بالإسكندرية، حيث يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير الـ 21، برصيد 10 نقاط.