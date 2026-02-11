الغندور يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

حسم النادي الأهلي ملف عودة إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، للمشاركة الجماعية مع الفريق، بعد انتهاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه خلال الفترة الماضية، على خلفية أزمته الأخيرة المتعلقة بالتخلف عن مرافقة بعثة الفريق في إحدى الرحلات الخارجية.

و كتب الغندور عبر فيسبوك :الأهلي يعلن انتهاء عقوبة إمام عاشور بعد مباراة اليوم و يبلغه بالتواجد في التدريب الجماعي يوم الجمعة استعدادا لمباراة الجيش الملكي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، المباراة مقرر إقامتها غدا، في تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله رسميًا لدور ربع النهائي في دوري الأبطال، فيما يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب لاستعادة التوازن في الدوري المحلي.

تنقل مباراة الأهلي والإسماعيلي على قناة “أون سبورت” المصرية، التي ستسبق المباراة باستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم كرة القدم المصرية.