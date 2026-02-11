ينجو أمام الضعفاء ويُعاني أمام الكبار.. «التابعي» يُحلّل تراجع الأهلي: سوء توظيف وانعدام استقرار

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يعاني حاليًا من عدة مشكلات فنية أثرت بشكل واضح على مستوى الفريق ونتائجه خلال الفترة الأخيرة.

وقال التابعي، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة «CBC»، إن الأهلي قادر على تجاوز أزماته الفنية أمام فرق مثل الإسماعيلي، التي تمر بظروف صعبة وتعتمد على عناصر صغيرة السن، موضحًا أن الوضع كان سيختلف تمامًا لو واجه الفريق الأحمر فرقًا قوية مثل سيراميكا كليوباترا أو بيراميدز.

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن خط دفاع الأهلي يعاني من عدم الاستقرار، منتقدًا كثرة التغييرات في هذا الخط من مباراة لأخرى، ومؤكدًا أن التراجع في الأداء لا يقتصر على الدفاع فقط، بل يشمل الفريق بالكامل.

وأضاف التابعي أن عمرو الجزار لن يكون أفضل فنيًا من ياسين مرعي، معتبرًا أن الصفقات الجديدة التي أبرمها الأهلي أقل فنيًا من بعض اللاعبين المتواجدين حاليًا داخل الفريق.

كما حمّل بشير التابعي المدير الفني توروب مسؤولية تراجع مستوى عدد من نجوم الأهلي، وعلى رأسهم محمد علي بن رمضان، مشيرًا إلى أن سوء التوظيف الفني كان له دور كبير في انخفاض المستوى العام.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مارسيل كولر، المدير الفني السابق، لو كان يمتلك قائمة الأهلي الحالية، لكان حسم بطولة الدوري مبكرًا منذ أول ثلاث مباريات، في إشارة إلى الفارق في الرؤية الفنية وإدارة الفريق.