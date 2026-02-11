قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بدر عبد العاطي يستقبل رئيس الجامعة البريطانية لتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، أمس الثلاثاء، أ.د. محمد لطفي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ ورئيس الجامعة البريطانية في مصر، وذلك في إطار التواصل مع المؤسسات الأكاديمية والفكرية ودعم دورها في خدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية.

وتناول اللقاء الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعات والمؤسسات التعليمية في بناء الوعي، لا سيما من خلال التبادل الأكاديمي والثقافي والتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأثنى الوزير بدر عبد العاطي على الدور الذي تقوم به الجامعة البريطانية في مصر في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإسهام بفاعلية في خدمة المجتمع المصري منذ أكثر من عشرين عامًا، معتبرًا الجامعة أحد النماذج الرائدة في دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتعزيز الحوار الثقافي والفكري. كما أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مستقبل قائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في دعم الأولويات والأهداف الوطنية للدولة المصرية.

كما استعرض اللقاء مجالات التعاون القائمة بين وزارة الخارجية والجامعة البريطانية في مصر في مجال تدريب وبناء قدرات الكوادر الأفريقية، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بما يعكس التزام مصر بدعم القدرات الوطنية في الدول الأفريقية الشقيقة، وتعزيز التعاون جنوب–جنوب، وترسيخ الدور المصري الرائد في مجالات التنمية وبناء الإنسان في القارة الأفريقية.

فضلاً عن ذلك، تناول اللقاء التعاون في مجال التدريب على موضوعات حقوق الإنسان، في إطار مركز دراسات وتدريب حقوق الإنسان بالجامعة البريطانية في مصر، حيث أكد الوزير بدر عبد العاطي حرصه على نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات المؤسسية في هذا المجال، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز تبادل الخبرات والمعارف، ودعم الكوادر الوطنية والإقليمية المعنية بهذه الموضوعات.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير بدر عبد العاطي حرصه على استمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسات الأكاديمية الوطنية، بما يسهم في تعزيز القوة الناعمة المصرية، وترسيخ دور مصر الإقليمي والدولي، ودعم جهود الدولة في مجالات التعليم والتنمية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولى محمد لطفي عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ ورئيس الجامعة البريطانية مصر

