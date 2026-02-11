طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

تعتمد وصفة عجة البيض بالأفوكادو على مكونات متوفرة في كل منزل، أبرزها البيض كمصدر غني بالبروتين، والأفوكادو المعروف باحتوائه على الدهون الصحية المفيدة للقلب.

وقدّمت الشيف غادة جميل وصفة صحية وسهلة لعشاق الوجبات الخفيفة، وهي عجة البيض بالأفوكادو، التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، لتكون خيارًا مثاليًا لوجبة الفطور.

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

مكونات طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو:

2 بيض

½ ثمرة أفوكادو ناضجة ومقطعة مكعبات

1 ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم (اختياري)

1 ملعقة كبيرة فلفل رومي مفروم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة بابريكا أو كمون

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

بقدونس أو كزبرة خضراء للتزيين

خطوات تحضير عجة البيض بالأفوكادو:

ـ تبدأ الوصفة بخفق البيض جيدًا مع الملح والفلفل والتوابل، ثم إضافة الخضروات المفرومة حسب الرغبة.

ـ يُطهى خليط البيض في طاسة غير لاصقة مع القليل من زيت الزيتون، وبعد أن يبدأ في التماسك.

ـ تُضاف مكعبات الأفوكادو في المرحلة الأخيرة للحفاظ على قوامها وفوائدها الغذائية.

ـ تُطهى العجة على نار هادئة حتى تنضج تمامًا، لتخرج بقوام طري وطعم غني، دون الحاجة إلى القلي الغزير.



فوائد البيض بالأفوكادو

ـ غنية بالبروتين والدهون الصحية

ـ تساعد على الإحساس بالشبع لفترة أطول

ـ مناسبة لأنظمة الدايت والكيتو

ـ تدعم صحة القلب والطاقة اليومية

نصائح لتقديم البيض بالأفوكادو

وتنصح الشيف غادة جميل بتقديم العجة مع خبز الحبوب الكاملة أو التوست الأسمر، مع إمكانية إضافة الجبنة اللايت أو الأعشاب الطازجة لزيادة القيمة الغذائية.