إيران : لا ندخل مفاوضات واشنطن من موقع ضغط أو ضعف

قال السفير مجتبى فردوسي بور، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في مصر، إن إيران لا تدخل المفاوضات من موقع ضغط أو ضعف، بل من موقع مسؤولية استراتيجية تهدف إلى حماية مصالح شعبها وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأوضح فردوسي بور، خلال مداخلة في برنامج "الشرق الأوسط"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أميمة تمام، أن المفاوضات بالنسبة لإيران ليست هدفًا بحد ذاتها، وإنما وسيلة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يقوم على الاحترام المتبادل، ورفع الإجراءات الأحادية غير القانونية، مؤكدا أن أي اتفاق يجب أن يكون منطقيًا ومتوازنًا، ويضمن الحقوق السيادية لإيران دون إملاءات أو تهديدات.

وشدد السفير الإيراني على أن موقف بلاده واضح وثابت، مشيرًا إلى أن أي حوار يجب أن يكون محدد الإطار والهدف، موضحًا أن الملف النووي الإيراني كان ولا يزال ملفًا تقنيًا يمكن معالجته عبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف أن القضايا الإقليمية والأمنية ترتبط بسيادة الدول، ولا يمكن فرضها كشروط في أي عملية تفاوض، مؤكدًا أن إيران منفتحة على الحوار البنّاء، لكنها ترفض تحويل المفاوضات إلى منصة للضغوط السياسية.

وختم فردوسي بور بالتأكيد على أن السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على الشفافية والمسؤولية، وأن المسار الحالي هو مسار دبلوماسي طبيعي يهدف إلى خفض التوتر ومنع الانزلاق نحو المواجهة.