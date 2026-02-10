إعصار باسيانغ يودي بحياة 8 أشخاص ويخلف خسائر واسعة في الفلبين

أسفر الإعصار المداري باسيانغ عن سقوط قتلى ودمار في عدة مناطق بالفلبين، مع استمرار تقييم الخسائر والتحذير من تداعيات جديدة.



أعلنت السلطات الفلبينية، تسجيل ثمانية قتلى على الأقل جراء التأثيرات العنيفة للإعصار المداري باسيانغ، الذي ضرب عددًا من المناطق، متسببًا في خسائر بشرية وأضرار مادية واسعة النطاق.

وقال دييجو أجوستين ماريانو، نائب المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني الفلبيني، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مدينة كاجايان دي أورو نتيجة انهيار أرضي مفاجئ طال منطقة سكنية، بينما تسببت الفيضانات في وفاة ثلاثة أشخاص بمدينة إيليجان، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة غرقًا في إقليم أجوستان ديل نورتي.

وأوضح ماريانو، في تصريحات صحفية، أن الحصيلة المعلنة حتى الآن لا تزال أولية، مشيرًا إلى استمرار أعمال الحصر والتقييم الميداني للأضرار والخسائر.

وفي السياق ذاته، ذكرت السلطات المحلية أن نحو 3800 أسرة تضررت بسبب ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في عدد من المناطق المتأثرة بالإعصار، ما استدعى إجلاء أكثر من ألفي شخص من منازلهم في مدينة كاجايان دي أورو، كإجراء احترازي حفاظًا على سلامتهم.

تعطل النقل وتحذيرات رسمية



كما أدت الأحوال الجوية القاسية المصاحبة للإعصار إلى شلل في حركة النقل البحري، حيث جرى تعليق عدد من الرحلات، الأمر الذي تسبب في بقاء آلاف المسافرين عالقين في مناطق متفرقة من البلاد.

وحذرت الجهات الرسمية من استمرار تأثيرات الإعصار خلال الساعات المقبلة، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة ومتابعة التنبيهات الصادرة عن السلطات المختصة.