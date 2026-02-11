«كومو» يُطيح بـ «نابولي» ويحجز مقعده في نصف نهائي كأس إيطاليا بركلات الترجيح

حسم نادي كومو بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا، بعد فوزه المثير على مضيفه نابولي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وأُقيمت المباراة على ملعب نابولي وسط أجواء تنافسية قوية، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات هجومية متواصلة من الجانبين، بينما امتلك أصحاب الأرض أفضلية نسبية في الاستحواذ وصناعة الفرص، دون ترجمة واضحة على مستوى النتيجة خلال الشوط الأول.

ونجح كومو في افتتاح التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء في الدقيقة 39، ترجمها ماريو باتورينا بنجاح داخل الشباك، ليمنح فريقه التقدم ويُنهي الشوط الأول بتفوق الضيوف بهدف دون رد، رغم ضغط نابولي في الدقائق الأخيرة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، لم ينتظر نابولي كثيرًا لإعادة المباراة إلى نقطة التعادل، إذ تمكن أنطونيو فيرجارا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى، مستغلًا ارتباك دفاعي داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المواجهة بعد ذلك بين الفريقين.

وشهدت الدقائق التالية محاولات متبادلة لحسم اللقاء في الوقت الأصلي، إلا أن الصلابة الدفاعية وتألق حارسي المرمى حالا دون تسجيل أهداف إضافية، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا التعادل الإيجابي واللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سادت حالة من التوتر داخل الملعب، حيث أهدر روميلو لوكاكو الركلة الثانية لصالح نابولي، بينما أضاع مكسيمو بيروني الركلة الرابعة لفريق كومو، قبل أن تتواصل السلسلة حتى الركلة الثامنة.

وأهدر ستانيسلاف لوبوتكا الركلة الأخيرة لنابولي، ليمنح الفرصة لأليكس فالي، الذي سجل الركلة الحاسمة بنجاح، مؤكدًا تأهل كومو إلى المربع الذهبي وسط فرحة كبيرة من لاعبيه وجهازه الفني.

مواجهة مرتقبة أمام إنتر ميلان

وبهذا الفوز، يضرب كومو موعدًا قويًا في الدور نصف النهائي مع فريق إنتر ميلان، الذي نجح بدوره في عبور تورينو بالفوز عليه بنتيجة 2-1 في الدور ذاته، لتنتظر البطولة مواجهة من العيار الثقيل في المرحلة المقبلة