60 مليون جنيه.. «الشريعي» يكشف مفاوضات سيد عبدالحفيظ لضم مصطفى شكشك

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن رغبة الأهلي في ضم مصطفى شكشك لاعب الفريق.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات تلفزيونية: “سيد عبد الحفيظ تواصل معنا لضم مصطفى شكشك لكن رفضنا التفاوض بسبب القيمة المادية المنخفضة مقارنة بصفقة عمرو الجزار، وفضلنا عرض أهلي طرابلس الليبي”.

وأضاف: “ما تردد حينها هو عرض بقيمة 60 مليون جنيه للبيع النهائي، قبل أن يتلقى النادي عرضًا من أهلي طرابلس لاستعارة اللاعب مقابل 500 ألف دولار”.

وتابع: “أرفض رحيل أي لاعب من إنبي إعارة بنية البيع، لإنه وارد يتألق معاك وهتبقى اتفقت على قيمته قبلها، وقتها أنا مش هقدر استفيد بالقدر اللي أنا عايزه وانت محتاجه”.